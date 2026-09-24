La Diputación de Cuenca impulsa actividades culturales y educativas con más de 57.000 euros para 68 AMPAS

La Diputación de Cuenca ha resuelto la convocatoria de ayudas destinada a las Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos (AMPAS) de la provincia para la realización de actividades culturales y educativas durante 2026, una línea que permitirá respaldar los proyectos de 68 asociaciones con una inversión total superior a los 57.000 euros.

La diputada de Cultura, María Ángeles Martínez, ha destacado la importancia de una convocatoria con la que la institución provincial colabora con las familias y las comunidades educativas para que los niños y niñas de la provincia puedan acceder a actividades que complementan su formación. "Las AMPAS realizan una labor fundamental en nuestros pueblos y ciudades porque contribuyen a enriquecer la educación de nuestros escolares con iniciativas culturales, educativas y de convivencia que van mucho más allá de las aulas", ha señalado.

Martínez ha incidido especialmente en el papel que desempeñan estas asociaciones en el medio rural, donde la oferta de actividades puede ser más limitada. En este sentido, ha asegurado que "desde la Diputación queremos contribuir a que vivir en un municipio pequeño no suponga tener menos oportunidades” y que todos los niños y niñas puedan participar en actividades de calidad independientemente del lugar de la provincia en el que residan.

La resolución refleja la variedad de propuestas impulsadas por las AMPAS, con proyectos relacionados con la música, la lectura, el arte, el refuerzo educativo, las tradiciones populares, la educación ambiental, la convivencia familiar o el desarrollo emocional, además de viajes y visitas de carácter cultural y educativo. Entre ellas se encuentran iniciativas como el proyecto de musicoterapia de Albendea, Raíces que educan en Almodóvar del Pinar, Familias de cuento: lectura, creatividad y convivencia en Casas de Fernando Alonso o Crecer con el arte del CEIP Ciudad Encantada de Cuenca.

La responsable provincial de Cultura ha valorado también la diversidad territorial de la convocatoria, que permite que las ayudas lleguen a asociaciones de numerosos municipios de la provincia. "Detrás de cada uno de estos proyectos hay madres y padres que dedican su tiempo de forma desinteresada para mejorar la educación y las oportunidades de sus hijos y de toda la comunidad educativa, y desde la Diputación queremos reconocer ese compromiso y ayudarles a convertir sus propuestas en realidad", ha afirmado Martínez.

Entre las actividades subvencionadas figuran igualmente acciones de refuerzo educativo en Mariana y Palomares del Campo; talleres de dibujo, cómic, técnicas de estudio y ofimática en Mota del Cuervo; propuestas relacionadas con las tradiciones en Puebla del Salvador y Sotos; programas de participación cultural y convivencia en Valverde del Júcar; o iniciativas de apoyo educativo en el medio rural en Villaconejos de Trabaque.