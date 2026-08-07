La Diputación de Cuenca va a destinar 130.000 euros a rehabilitar y mejorar el polideportivo de Casas de Benítez

La Diputación de Cuenca en va a destinar 130.000 euros a la mejora y rehabilitación del polideportivo de Casas de Benítez, estas ayudas están ya en las arcas del Ayuntamiento para que pueda llevar a cabo las pertinentes licitaciones. Este presupuesto parte de una ayuda extraordinaria de 90.000 euros para hacer frente a la DANA del año pasado y otra ayuda de 40.000 euros incluida dentro del Plan de Instalaciones Deportivas de la institución provincial.

El diputado de Deportes, Abel Fresneda, ha estado en el municipio junto con el diputado de Reto Demográfico, Javier Cebrián; el alcalde de Casas de Benítez, Samuel Mondéjar, junto con miembros de la corporación municipal, así como el presidente del Benitense Fútbol Sala, Juan Plaza.

Desde la Diputación de Cuenca han destacado la importancia de estas inversiones provinciales porque los polideportivos son espacios muy utilizados por los vecinos y vecinas de la localidad, especialmente por los niños que practican deporte; pero, en este caso, además, es el lugar donde juegan sus partidos el Benitense Fútbol Sala un equipo que estará la próxima temporada en Preferente y que es toda una referencia a nivel regional.

Fresneda considera a este equipo un ejemplo de como el deporte ayuda a dinamizar los municipios y luchar contra la despoblación, ya que cuando hay partido es un día de fiesta para la localidad y genera

sentimiento de pertenencia, no en vano cuenta con más de 400 socios y una de las mejores aficiones de Primera Autonómica Preferente donde volverá a competir la próxima temporada. El diputado ha querido mostrar el respaldo de la Diputación de Cuenca tanto en la parte administrativa como en la mejora de las instalaciones deportivas para que puedan continuar con su actividad en las mejores condiciones.

La actuación contempla una mejora integral del polideportivo municipal mediante la reforma completa de los aseos y la redistribución de los espacios para optimizar su funcionalidad, la sustitución de puertas y de los cristales de las ventanas por paneles de policarbonato de alta resistencia, la reparación de los accesos principales y de emergencia, la instalación de nuevos asientos en las gradas, la mejora del sistema de evacuación de aguas pluviales para evitar problemas de humedades y olores, así como la creación de nuevas aperturas para favorecer la ventilación de la pista deportiva. Además, en la pista polideportiva exterior se reparará el vallado de madera y se instalarán dos nuevas porterías.