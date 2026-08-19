Cuenca supera los 201.000 habitantes y mantiene su crecimiento poblacional

La provincia de Cuenca continúa ganando población y alcanza los 201.233 habitantes a 1 de julio de 2026, según los datos provisionales del Instituto Nacional de Estadística analizados por CEOE CEPYME Cuenca. Son 288 residentes más que en abril, un incremento trimestral del 0,14 %, y 734 más que hace un año, lo que supone un crecimiento interanual del 0,36 %.

La patronal destaca que la tendencia positiva se mantiene desde julio de 2023, cuando la provincia contabilizaba 198.492 habitantes. No obstante, recuerda que Cuenca todavía se encuentra muy lejos de sus máximos históricos: respecto a los 251.573 residentes registrados en 1971, la provincia ha perdido más de 50.000 habitantes, alrededor de un 20 %.

El envejecimiento continúa siendo uno de los principales retos demográficos. Los mayores de 65 años suman 48.766 personas y representan el 24,23 % del total, prácticamente uno de cada cuatro habitantes. Además, el grupo de edad más numeroso es ya el comprendido entre los 60 y los 64 años, con 15.708 personas, por delante de quienes tienen entre 55 y 59 años.

Por nacionalidades, 169.316 residentes son españoles y 31.917 extranjeros, algo más del 15 % de la población provincial. CEOE CEPYME Cuenca considera necesario mantener las políticas de apoyo al medio rural y reclama consolidar las ayudas de funcionamiento y los incentivos ligados a la baja densidad de población para sostener esta recuperación demográfica.