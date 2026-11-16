Cuenca Juega reunirá más de 500 juegos de mesa y rol este fin de semana en La Hípica

Cuenca volverá a convertirse este fin de semana en un gran tablero de juego con la quinta edición de Cuenca Juega, que se celebrará los días 21 y 22 de noviembre en el Recinto Ferial de La Hípica. La asociación Dados Colgados pondrá a disposición del público más de 500 juegos de mesa y rol, además de torneos, talleres, demostraciones, actividades familiares, combates con sables de luz y propuestas para jugadores experimentados y personas que quieran acercarse por primera vez a este tipo de ocio. Más de treinta voluntarios colaborarán en la organización y la entrada será gratuita.

Una de las novedades será el uso de la aplicación Meeple, concebida como una guía digital del encuentro. Permitirá consultar actividades, reservar juegos de la ludoteca, apuntarse a torneos, participar en sorteos y contactar con otros asistentes para organizar partidas. Rubén Nielfa, presidente de Dados Colgados, destaca especialmente el ambiente de las jornadas y la variedad de propuestas, que incluirán también prototipos de nuevos juegos, presencia de editoriales y colaboración con comercios locales especializados.

El evento volverá a contar además con una dimensión solidaria. Se recogerán alimentos no perecederos para el Banco de Alimentos y se desarrollarán acciones destinadas a recaudar fondos para la Asociación Española Contra el Cáncer. Nielfa considera que los juegos de mesa viven una nueva etapa de popularidad y destaca especialmente su capacidad para recuperar el encuentro presencial y las relaciones sociales en un contexto dominado por las pantallas. Cuenca Juega abrirá el sábado de 11:00 a 20:00 horas y el domingo de 11:00 a 19:00.