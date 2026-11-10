Cuenca fija los servicios mínimos para la huelga general del 11 de noviembre

En la provincia de Cuenca, se mantendrán todas las rutas de transporte escolar de las zonas rurales y las destinadas a centros de Educación Especial. En el resto de rutas escolares se garantizará, al menos, el trayecto de ida, mientras que el transporte público regular funcionará con frecuencias reducidas.

En el ámbito sanitario, hospitales y centros de salud contarán con las plantillas habituales de un día festivo, aunque se garantizará la atención urgente, el transporte sanitario de emergencias y los tratamientos esenciales, como los de oncología y diálisis.

Por su parte, los servicios sociales mantendrán también las dotaciones de un festivo para asegurar la atención a los colectivos más vulnerables.

La huelga, convocada por sindicatos como Comisiones Obreras, UGT y CGT, tendrá una duración de 24 horas y afectará tanto al sector público como al privado.