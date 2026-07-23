Cuenca despide multitudinariamente a Isidoro Gómez Cavero

Cuenca ha despedido de forma multitudinaria a Isidoro Gómez Cavero. Centenares de personas han llenado la Plaza de la Hispanidad y la iglesia de San Esteban para asistir a un funeral que ha reunido a representantes institucionales y políticos, así como a miembros de los ámbitos sanitario y deportivo de la ciudad.

Entre los asistentes se encontraba el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, quien, junto al alcalde de Cuenca, Darío Dolz, ha apelado a mantener vivo el legado y el espíritu constructivo de Gómez Cavero. Ambos han defendido la necesidad de continuar impulsando los proyectos por los que trabajó durante su trayectoria pública.

El Ayuntamiento de Cuenca ha decretado tres días de luto oficial por su fallecimiento. Además, el equipo de Gobierno municipal propondrá cambiar la denominación del polideportivo El Sargal para que pase a llevar el nombre de Isidoro Gómez Cavero. La respuesta ciudadana y la presencia de representantes de distintos sectores han reflejado el reconocimiento a una figura estrechamente vinculada a la medicina, la política municipal y el balonmano conquense.