Cuenca celebra 30 años como Ciudad Patrimonio con visitas, arte, gastronomía y nuevos espacios recuperados

Cuenca conmemora este año el 30 aniversario de su declaración como Ciudad Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, reconocimiento concedido el 6 de diciembre de 1996. La concejala de Turismo, Marta Tirado, explica que la programación pretende invitar tanto a turistas como a los propios conquenses a “volver a mirar” la ciudad desde diferentes perspectivas: patrimonio histórico, arte contemporáneo, gastronomía y paisaje. Entre las principales novedades figura la incorporación a las visitas del Arco de Bezudo, la muralla y el yacimiento arqueológico recuperado recientemente.

La programación incluye propuestas vinculadas al Museo de Cuenca, Fundación Antonio Pérez, Espacio Torner, Museo de Semana Santa y Centro de Oficios Artesanos, además de una exposición sobre “15 joyas” con colaboración de la Universidad de Castilla-La Mancha. Habrá también una semana dedicada a la conservación bajo el lema ‘El Patrimonio se Cuida’, con especial atención a escolares y jóvenes, y del 27 al 29 de noviembre se desarrollará Patrimonio para los Sentidos, que combinará gastronomía, música y otros elementos culturales. Tirado defiende además que el arte contemporáneo es ya una parte inseparable de la identidad de la ciudad: “Cuenca no se puede mirar ahora sin el arte contemporáneo”.

Uno de los retos centrales será compatibilizar el atractivo turístico con la vida cotidiana del Casco Antiguo. Tirado sostiene que “un casco antiguo sin vecinos no es un casco antiguo, es un escenario” y anuncia que el Ayuntamiento pretende paralizar temporalmente nuevas viviendas de uso turístico para estudiar su evolución y decidir cómo regularlas. Diciembre concentrará los actos principales del aniversario, con la inauguración oficial del Arco de Bezudo y la celebración en Cuenca, los días 11 y 12, de la Asamblea de Ciudades Patrimonio, con representación de las otras catorce ciudades españolas del grupo.