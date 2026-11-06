Créate Cuenca busca nuevos artistas para subirse al escenario de Ríapita

Ríapita Centro de Arte prepara una nueva edición de Créate Cuenca, una iniciativa dirigida tanto a personas amateur como a artistas con experiencia que quieran desarrollar una propuesta escénica propia. Virginia García explica que el proyecto acepta prácticamente cualquier disciplina —baile, canto, teatro, monólogos, circo o performance— y ofrece acompañamiento previo mediante coaching artístico, a cargo de Javier Contreras, y dirección escénica para trabajar la pieza antes de presentarla ante el público.
La propuesta no funciona como una competición. Tras el proceso de preparación, los participantes podrán mostrar su trabajo el 20 de diciembre en el escenario de Ríapita y posteriormente participar en un coloquio con el público para conocer cómo ha sido recibida la obra y compartir su propia experiencia creativa. García defiende que ese acompañamiento resulta especialmente útil en procesos que pueden generar inseguridad o vulnerabilidad y que permite a los artistas obtener herramientas para seguir desarrollando sus proyectos.
El plazo de inscripción finaliza el 17 de noviembre y la organización insiste en que participar en el proceso no obliga necesariamente a actuar: quien todavía no se sienta preparado puede trabajar su propuesta sin subir finalmente al escenario. El proyecto está abierto igualmente a creadores con obras más consolidadas que quieran probarlas, mejorarlas o recibir asesoramiento profesional.