Del coro del Conservatorio al heavy metal: siete días de música en directo en Cuenca

La agenda comienza este jueves 12 de noviembre en el Centro Cultural Aguirre con un Casual Concert protagonizado por el Coro del Conservatorio de Cuenca, una propuesta concebida para acercar la música coral a espacios culturales de una forma más informal. El sábado, la actividad se traslada a Villalba de la Sierra, donde Arnoia Ensemble ofrecerá a las 19:30 horas, con entrada libre hasta completar aforo, Tributo Calé: del flamenco al pop-rock. La formación combina cuarteto de cuerda y percusión para reinterpretar músicas que van desde Vivaldi o Falla hasta Paco de Lucía, Estopa, Fito o David Guetta.

También el sábado, la Sala Directo acogerá desde las 22:30 horas una doble cita conquense con Mintra y Trovadorum. El primero apuesta por un heavy metal de guitarras distorsionadas y potente base rítmica, mientras Trovadorum acerca el rock a melodías e instrumentos vinculados al folk y a la tradición celta. Las entradas se sitúan entre los 10 y los 12 euros.

La noche continuará a las 23:00 horas en Los Clásicos con The Übermessenger, el proyecto del guitarrista Fernando Girón, que transita por funk, jazz, rock, punk, blues y experimentación. Girón, formado en instituciones como Berklee College of Music y Musicians Institute de Los Ángeles, regresará por tercera vez al local conquense acompañado por Rodrigo Mercado, Fernando Lamadrid y Kim Castelló, con entrada gratuita. Marco Antonio de la Ossa repasa estas citas coincidiendo además con una nueva edición del encuentro internacional de docentes e investigadores de educación musical celebrado en Cuenca, que ha reunido cerca de un centenar de asistentes.