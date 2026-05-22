CEOE-Cepyme Cuenca informa a las empresas sobre las ayudas al impulso del trabajo autónomo en Castilla-La Mancha

Cuatro líneas de ayudas

La convocatoria contempla cuatro tipos de subvenciones: conciliación de la vida familiar y laboral, fomento del relevo generacional, apoyo al familiar colaborador y ayuda a la primera contratación indefinida de personas trabajadoras.

Las solicitudes deberán tramitarse de manera electrónica a través de la plataforma de notificaciones telemáticas de la administración regional.

Conciliación del trabajo autónomo

La primera línea está destinada a facilitar la conciliación de la vida personal, familiar y laboral de las personas autónomas. Para acceder a ella, es necesario formalizar un contrato de sustitución durante los permisos correspondientes. La ayuda puede alcanzar hasta 1.200 euros mensuales durante el periodo de duración del permiso.

Relevo generacional

La segunda línea busca garantizar la continuidad de los negocios mediante el traspaso de la actividad. El negocio deberá contar con una antigüedad mínima de tres años en el momento del alta del nuevo titular en el RETA. La subvención asciende a 6.000 euros, destinada a compensar el valor del traspaso reflejado en contrato o escritura pública.

Apoyo al familiar colaborador

La tercera ayuda está dirigida a la incorporación de familiares colaboradores hasta segundo grado de parentesco. La actividad deberá mantenerse al menos 24 meses desde la transmisión del negocio. La cuantía máxima es de 3.000 euros por beneficiario.

Primera contratación indefinida

La última línea subvenciona la primera contratación indefinida por parte de personas autónomas. La persona contratada debe estar inscrita como demandante de empleo en la Red de Empleo de Castilla-La Mancha. El puesto deberá mantenerse un mínimo de 36 meses y la ayuda puede alcanzar los 9.000 euros, destinada a sufragar costes salariales.