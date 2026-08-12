CEOE CEPYME Cuenca señala las obligaciones para las empresas en materia de envases

La Confederación de Empresarios de Cuenca señala a sus asociados las obligaciones que tienen que establecer para cumplir con la normativa en materia de envases.

CEOE CEPYME Cuenca señala que, si una compañía pone en el mercado algún envase doméstico, comercial o industrial tiene que asumir algunas medidas.

De este modo, debe adherirse a un Sistema Colectivo de Responsabilidad Ampliada del Productor (SCRAP) con el fin de garantizar que los envases se gestionen correctamente y se reciclen para una segunda vida.

Posteriormente es obligatoria la inscripción en el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITERD) que cuenta con un Registro de Productores de Producto y ahí debe señalarse que se da de alta una empresa que pone envases en el mercado e indicar el SCRAP al que está adherido.

Cada año deberá informarse tanto al SCRAP como al ministerio de los nevases que se han puesto en el mercado, ya que la aportación económica para su reciclaje dependerá de cuántos envases se comercializaron y de qué tipo eran esos envases.

Economía circular

Todas estas obligaciones están ligadas a un modelo de producción que cada vez está más encaminado a la economía circular, obligando a las pymes a ir en esta dirección.

Eso sí, la economía circular no es solo una normativa, sino que también es un modelo que supone una importante oportunidad de negocio para muchas empresas que son más eficientes y verdes.

De ahí que sean importantes algunas medidas y jornadas que se han puesto en marcha desde CECAM y CEOE como las dedicadas a la huella de carbono o al residuo cero.