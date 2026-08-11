CEOE CEPYME Cuenca ve en la inversión en Defensa una oportunidad para impulsar la industria

CEOE CEPYME Cuenca considera que el incremento previsto de la inversión en Defensa durante los próximos años puede convertirse en una oportunidad para reforzar el sector industrial de la provincia y favorecer el desarrollo económico de los territorios afectados por la despoblación. La Confederación de Empresarios de Cuenca señala que lleva varios meses trabajando en esta línea dentro del proyecto SSPA, con el objetivo de que las zonas despobladas puedan ser consideradas territorios de interés prioritario a la hora de canalizar nuevas inversiones vinculadas a defensa y seguridad. La organización empresarial recuerda que las directrices comunitarias para el próximo Marco Financiero Plurianual apuntan hacia un refuerzo de los recursos destinados a estas materias, una estrategia que llevará aparejadas nuevas inversiones en el ámbito industrial.

Ante este escenario, CEOE CEPYME Cuenca plantea que estas partidas puedan contribuir también a la reindustrialización y la cohesión territorial. La patronal muestra su preocupación ante la posibilidad de que el aumento del gasto en defensa reste recursos a políticas relacionadas con el desarrollo rural y apuesta por aprovechar estas inversiones para generar actividad económica en provincias como Cuenca. La iniciativa conquense coincide además con los movimientos realizados por CEOE a nivel nacional, que ha creado una Comisión de Seguridad y Defensa con el objetivo de favorecer la participación de la industria española en proyectos y consorcios europeos y mejorar las condiciones de financiación y contratación de las empresas del sector.

La organización empresarial nacional ha ofrecido al Ministerio de Defensa una alianza estratégica para consolidar una base industrial y tecnológica española competitiva en materia de defensa y seguridad. Según la patronal, esta estrategia permitiría reforzar la autonomía del país y, al mismo tiempo, potenciar el tejido productivo. La Comisión de Seguridad y Defensa de CEOE reúne a organizaciones territoriales y sectoriales que representan, directa o indirectamente, a más de 300.000 empresas de distintos sectores y territorios.