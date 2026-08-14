El Centro Social de Villa Román luce con el mural por la igualdad de Crisdose, promovido por el Ayuntamiento de Cuenca

El Centro Social de Villa Román luce el mural con temática de igualdad realizado por la artista Cristina Domínguez García, conocida como Crisdose, promovido por el Ayuntamiento de Cuenca.

Una iniciativa con la que se pretende “seguir avanzando en el trabajo de sensibilización y concienciación social hacia la plena igualdad entre mujeres y hombres”, según destaca la concejala de Servicios Sociales, Igualdad y Cooperación, Estela Soliva.

Por su parte, Cristina Domínguez señalaba durante la realización del mural su deseo de que éste se convierta “en un símbolo visible del compromiso con la igualdad, utilizando el arte urbano como herramienta de reflexión, sensibilización y cohesión comunitaria”.

El mural, que como se ha apuntado es una iniciativa del Ayuntamiento de Cuenca, se lleva a cabo con fondos del Pacto de Estado contra la Violencia de Género de la Secretaría de Estado de Igualdad y para la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres del Ministerio de Igualdad.

Cristina Domínguez, nacida en Iniesta y que cursó la Licenciatura en Bellas Artes en el Campus de Cuenca de la UCLM, es una artista multidisciplinar que concibe el arte como una herramienta de transformación social.