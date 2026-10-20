CCOO anuncia huelgas en MAHLE ante el nuevo ERE para 170 trabajadores

La preocupación vuelve a la planta de MAHLE en Motilla del Palancar después de que la multinacional haya comunicado su intención de poner en marcha un nuevo expediente de regulación de empleo que afectaría a 170 trabajadores, apenas trece meses después del anterior proceso. La empresa justifica la medida, según ha explicado CCOO, por la crisis del sector automovilístico europeo, especialmente en la movilidad eléctrica, y por la falta de nuevos contratos que permitan mantener el actual nivel de actividad.

El secretario general de CCOO en Cuenca, Carlos Hortelano, asegura que la plantilla afronta el anuncio con “enfado” y “cabreo”, especialmente porque existen familias en las que uno de sus miembros ya perdió su empleo en el anterior ERE y ahora el otro podría verse afectado. El sindicato critica además la forma en que la empresa trasladó la decisión, a través de una pantalla y mediante un mensaje en inglés, y recoge otras quejas de los trabajadores relacionadas con las condiciones laborales dentro de la planta.

CCOO convocará este jueves 22 de octubre asambleas en los turnos de mañana y tarde para decidir las acciones a seguir. Hortelano avanza que el objetivo de la organización será “evitar este expediente de regulación de empleo o minimizar al máximo los posibles despidos” y deja claro que no aceptarán un acuerdo con condiciones inferiores a las alcanzadas en 2025. “Movilizaciones y huelga, que las habrá, son sometidas a asamblea de trabajadores y trabajadoras”, señala.

El sindicato denuncia también problemas en el proceso de reindustrialización comprometido tras el expediente anterior. Hortelano asegura que existieron empresas interesadas en estudiar su implantación en Motilla del Palancar, pero que necesitaban conocer las instalaciones y disponer de información técnica de la planta. Según CCOO, MAHLE se habría negado a facilitar ese acceso.

La negociación formal del nuevo ERE comenzará el próximo lunes 26 de octubre. Para CCOO, sus consecuencias irían más allá de los trabajadores directamente afectados y tendrían impacto en el comercio, las pequeñas empresas, los autónomos y la capacidad de fijar población en Motilla del Palancar y la comarca de La Manchuela.