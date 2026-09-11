El cartel de Lorenzo Higueras, antesala de las fiestas de San Mateo 2026

Un cartel que nace de óleo sobre lienzo, realizado por Lorenzo Higueras, artista que pinta con la boca, es la imagen de presentación de San Mateo 2026, que hoy se ha presentado junto a la programación de Cuenca Histórica en el Ayuntamiento de Cuenca de la mano del alcalde Darío Dolz; el concejal de Festejos, Alberto Castellano; el propio cartelista, Lorenzo Higueras; el pregonero, Álvaro Guijarro; el presidente de la Asociación de Peñas Mateas, Conrado Martínez; y el cronista oficial de Cuenca, Miguel Romero.

El alcalde Darío Dolz ha destacado que “son unas fiestas que aúnan tradición, cultura, patrimonio, celebración y respeto, concretamente el que tenemos que tener hacia la festividad y también al entorno patrimonial”. Ha señalado que va a ser un San Mateo “especial” por cómo caen las fechas, durante el fin de semana y sumado a que el lunes es festivo local.

En torno al cartel, Lorenzo Higueras ha expuesto que “hay cuatro elementos claros: la vaca, que es fundamental y refleja muy bien mi momento artístico, un poquito oscuro y con realismo bastante pronunciado; la Catedral, a la que he dado menos importancia porque quería centrarme en la vaca; los cuadraditos de arriba que son un guiño a Torner, Zóbel y el Museo de Artes Abstracto; y como estas fiesta no es nada sin las personas que la componen, los pañuelos de las Peñas”.

Por su parte, Álvaro Guijarro ha asegurado estar “muy orgulloso, agradecido y privilegiado”. Según ha dicho, en el Pregón “doy la mayor importancia a la vaca, que es lo que a mí como mateo me gusta. Y cuento anécdotas que me han pasado en todos estos años de maromero y de corredor”.

El concejal de Festejos, Alberto Castellano, ha puesto en valor que para el buen desarrollo de San Mateo “llevamos un trabajo constante durante todo el año junto a la Asociación de Peñas Mateas, que lo hacen de manera desinteresada”, y añadiendo que “son cuatro días muy intensos que vive la ciudad tras acabar hace unos días las Ferias de San Julián con gran éxito”.

El presidente de la Asociación de Peñas Mateas, Conrado Martínez, ha incidido por su parte en el desarrollo del San Mateo Infantil, que se celebrará el domingo 20 de septiembre con sus actividades, desfile, Pregón y carretones.

Miguel Romero, cronista oficial de la ciudad, ha sido el encargado de desgranar la programación de Cuenca Histórica, señalando que “sus 14 años avalan un proyecto

consolidado, si cabe más consolidado en estos últimos años gracias al Consistorio que nos representa”. A su juicio, “es un proyecto que intenta marcar la seña de identidad de nuestra ciudad, porque saber del pasado histórico es lo que nos hace afrontar el presente y sobre todo el futuro, saber de dónde venimos y quiénes somos”.

PROGRAMACIÓN SAN MATEO

VIERNES 18 DE SEPTIEMBRE

15:30 h. Desfile de las Peñas Mateas.

16:45 h. Pregón en la Plaza Mayor.

A continuación, selección de pasodobles a cargo de la Banda de Música de Cuenca.

17:30 h. Suelta de vaquillas enmaromadas.

17:30 h. San Mateo Infantil en Mangana.

20:30 h. Toro de Fuego.

23:30 h. Verbena con la Orquesta Dier.

SÁBADO 19 DE SEPTIEMBRE

16:30 h. Selección de pasodobles.

17:00 h. Suelta de vaquillas enmaromadas.

17:30 h. San Mateo Infantil en Mangana.

20:30 h. Toro de Fuego.

23:30 h. Verbena con la Orquesta Wanda.

DOMINGO 20 DE SEPTIEMBRE

09:30 h. Concurso de Gachas.

10:00 h. Pasacalles de Gigantes y Cabezudos.

10:00 h. Juegos populares infantiles en la zona del Castillo.

10:00 h. Concurso de Dibujo Infantil de Cruz Roja.

12:00 h. Desfile de Peñas Infantiles.

12:30 h. Pregón Infantil.

13:00 h. Carretones infantiles.

Tarde: Traslado del Pendón de Alfonso VIII desde la Catedral al Ayuntamiento.

17:00 h. Selección de pasodobles.

17:30 h. Suelta de vaquillas enmaromadas.

17:30 h. San Mateo Infantil en Mangana.

20:30 h. Toro de Fuego.

23:30 h. Verbena con la Orquesta Invictus.

LUNES 21 DE SEPTIEMBRE – DÍA DE SAN MATEO

10:30 h. Devolución del Pendón de Alfonso VIII a la Catedral.

10:45 h. Misa.

A continuación, Ofrenda Floral.

12:00 h. Suelta de vaquillas enmaromadas.

16:30 h. Selección de pasodobles.

17:00 h. Suelta de vaquillas enmaromadas.

17:30 h. San Mateo Infantil en Mangana.

20:20 h. Toro de Fuego y gran traca final.

23:30 h. Verbena con la Orquesta Exilum.

CUENCA HISTÓRICA

Previa a los festejos de San Mateo será la Cuenca Histórica este fin de semana, del 11 al 13 de septiembre, que contará con numerosas citas y actividades, y de las que se han desgranado algunas de las más destacadas.

VIERNES 11 DE SEPTIEMBRE

18:30 h. Inauguración del Mercado Tres Culturas.

19:30 h. Jornadas Antropológicas de San Mateo y la Vaquilla en la Casa del Corregidor.

21:30 h. Cierre de las Puertas de la Villa.

SÁBADO 12 DE SEPTIEMBRE

19:15 h. Escenificación Histórica de la Conquista de Cuenca en la Plaza Mayor.