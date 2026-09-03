La carrera inclusiva de Amiab en Cuenca se convierte en una exposición con 30 miradas sobre la discapacidad y el deporte

La cuarta Carrera Inclusiva de Amiab en Cuenca vuelve ahora convertida en fotografía. Un total de 30 imágenes seleccionadas entre las cerca de 60 presentadas al tercer concurso fotográfico de la asociación protagonizan una exposición que se inaugura este jueves a las 19.30 horas en la sala del Edificio Iberia y permanecerá abierta hasta el próximo 13 de septiembre.

Juan Miguel Cano, director deportivo de Amiab, ha explicado en Onda Cero Cuenca que la iniciativa nació para descubrir cómo contemplaban los propios ciudadanos la carrera a través de sus cámaras y teléfonos móviles. El certamen está abierto a cualquier persona y no exclusivamente a fotógrafos profesionales. De las imágenes seleccionadas, tres han resultado premiadas con la colaboración de la Asociación de Fotógrafos de Cuenca (AFOCU) y pasarán, junto a trabajos de anteriores ediciones de Cuenca y Albacete, a formar parte de una futura exposición itinerante por Castilla-La Mancha.

Las fotografías no se limitan a mostrar la competición. Cano destaca que algunas reflejan los momentos de convivencia posteriores, la participación de las familias o la relación entre los asistentes. “La carrera no es solamente un evento deportivo”, explica el director deportivo, que señala como objetivo transmitir valores como la inclusión, la solidaridad y la superación y dar visibilidad a personas con y sin discapacidad.

La exposición llega además después de una edición récord de la carrera. Cano cifra en más de 500 personas la participación de este año, aproximadamente un centenar más que en la anterior convocatoria. Una evolución que Amiab interpreta como muestra de la creciente respuesta de Cuenca a sus iniciativas deportivas e inclusivas y que anima a la entidad a mantener tanto la carrera como su concurso fotográfico en próximas ediciones.