Cáritas Diocesana de Cuenca ha acogido a 458 personas en lo que va de año

En Cáritas Diocesana de Cuenca, cerca de las Personas sin Hogar

Desde enero hasta el día de hoy la entidad ha acompañado a 458 personas, entre el Centro de Alojamiento de Urgencia y los Centros Residenciales. De este total, destaca el gran porcentaje de hombres, un 80%, frente a un 20% que son mujeres.

En cuanto al total, el número de personas de origen español (60%), supera al de personas extranjeras (40%).

Cada vez más personas y familias afectadas

La realidad de las personas en situación de sin hogar en España refleja una crisis social y residencial profunda y persistente que afecta cada vez a más personas y familias. El año pasado, nuestra red, a nivel nacional, acompañó a 44.475 personas en situación de sin hogar, un 3,8% más que el año anterior. Entre los principales factores que empujan a estas situaciones destacan la pérdida de empleo, la imposibilidad de acceder o mantener una vivienda por su elevado coste, los desahucios o los procesos migratorios forzados.

Comunidad, vínculos y sentido de pertenencia

En un contexto social marcado por la incertidumbre y la polarización, Cáritas pone la mirada en aquello que nos une y nos humaniza: la comunidad, los vínculos y el sentido de pertenencia, que conforman el verdadero hogar que toda persona necesita para salir de la intemperie social y emocional en la que estas personas habitan.

Toda persona necesita un lugar donde sentirse acogida, reconocida y parte de algo común. Un hogar es mucho más que un sitio donde vivir. Es un lugar al que pertenecer.

El ‘sinhogarismo’ es un problema social que no se limita a quien viven la calle. Su alcance varía en función del grado de exclusión residencial que se considere. Según la Tipología Europea sobre Sinhogarismo y Exclusión Residencial (ETHOS), existen cuatro grandes categorías: personas en situación de calle, sin vivienda, en vivienda insegura y en vivienda inadecuada.

Las personas que duermen en la calle o que encadenan alojamientos temporales representan la cara más visible de este fenómeno. Sin embargo, permanecen prácticamente invisibles quienes sobreviven en chabolas, caravanas, asentamientos o viviendas cedidas de forma precaria. Todas ellas comparten una misma realidad: la ausencia de un hogar seguro, estable y digno desde el que construir su proyecto de vida.

Acto de calle y lectura del manifiesto

Con motivo del Día de las Personas Sin hogar que se conmemora el próximo 25 de octubre, Cáritas Diocesana de Cuenca llevará a cabo mañana, jueves 22 de octubre, a partir de las 12:00h. en la Plaza de la Hispanidad un acto de calle para hacer visible y manifestar en primera persona su denuncia ante la reiterada vulneración de derechos de la que son objeto en el día a día, reclamando el derecho inalienable de dignidad humana que les pertenece. La lectura de manifiesto la llevaran a cabo distintos participantes de los Centros Residenciales de la entidad, a los que les ha tocado vivir esta realidad.

Desde Cáritas, el objetivo es poder salir a la calle a reivindicar y denunciar las vulneraciones de derechos que sufren las personas en situación de sin hogar y la necesidad como sociedad de cambiar la mirada para poner la atención en la persona.

El papa León XIV nos recuerda la importancia de compartir los dones, acoger a los más frágiles y vivir la fe con valentía, manteniendo encendido el fuego del amor de Cristo, incluso frente a incomprensiones y dificultades.