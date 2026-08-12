El canal TeleOnce TV retransmitirá en directo el eclipse solar desde Cuenca a Puerto Rico

Puerto Rico podrá disfrutar esta tarde de la retransmisión en directo del eclipse desde Cuenca gracias a la colaboración entre TeleOnce TV y ToroVerde, tal y como ha explicado al alcalde Darío Dolz la delegación que se encuentra estos días en la ciudad compuesta por doce personas y encabezada por la prestigiosa periodista y meteoróloga de este país Deborah Martorell, a quienes ha recibido en el Ayuntamiento de Cuenca junto a la concejala de Turismo, Marta Tirado.

La destacada profesional puertorriqueña ha entrevistado a Dolz para que adelantase lo que supone para la ciudad ser uno de los puntos más importantes para la visión completa del histórico eclipse, quien ha subrayado que “es una oportunidad para Cuenca, que se ha convertido en destino estos días para numerosos viajeros nacionales e internacionales, según podemos ver en nuestras calles”.

El alcalde ha agradecido que este canal de televisión nacional de Puerto Rico retransmita el eclipse desde Cuenca “por la oportunidad que supone que todos los puertorriqueños vayan a conocer la ciudad gracias a este importantísimo evento”.

Durante el encuentro se han intercambiado sendos presentes y Dolz ha podido charlar con la delegación visitante, recomendando los más destacados puntos para visitar durante su estancia en Cuenca.

Deborah Martorell es una destacada figura del periodismo científico y meteorológico en Puerto Rico. Cuenta con más de tres décadas de trayectoria en las que ha puesto al servicio de la ciudadanía su pasión por el espacio, la ciencia y la educación, destacando según ha contado durante la visita su participación en la Misión NS-34 de Blue Origin, que la convirtió en la mujer número 115 en estar en el espacio.