El Ayuntamiento reparte gafas homologadas para ver el eclipse a los 360 niños y niñas de las Escuelas de Verano y del Plan Concilia

El Ayuntamiento de Cuenca está repartiendo gafas homologadas para que los 360 niños y niñas de las Escuelas de Verano municipales y del Plan Concilia puedan disfrutar del eclipse total de sol con seguridad.

El alcalde Darío Dolz ha iniciado el reparto al alumnado de la Escuela de Verano del colegio San Fernando junto a los concejales de Educación, Víctor Manuel Fernández, y de Servicios Sociales, Estela Soliva, en presencia de la coordinadora, Tania Lafuente.

Dolz ha aprovechado también para lanzar a los menores una serie de recomendaciones de cara a este evento histórico, como la forma de hacer un uso correcto de dichas gafas, que no miren directamente al sol sin ellas, que beban agua y tengan cuidado con el calor, y que cumplan con todo aquello que les digan los adultos de su entorno y, sobre todo, los expertos y responsables de seguridad y emergencias que estarán repartidos en diferentes puntos.

A lo largo del día de hoy continuará el reparto de gafas en los colegios Santa Ana y Fray Luis de León, que también acogen las Escuelas de Verano, y para quienes acuden al Plan Concilia con sede en el colegio Santa Teresa y también en la pedanía La Melgosa.