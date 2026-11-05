El Ayuntamiento avanza en mejoras en la Comisaría de Policía Local y saca de nuevo a licitación dos motocicletas para este servicio

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Cuenca ha aprobado la memoria valorada de las obras de reforma de las carpinterías exteriores de la Comisaría de Policía Local, con un presupuesto de ejecución por contrata de unos 48.300 euros.

Asimismo, ha iniciado la segunda licitación para la contratación del suministro de dos motocicletas maxi scooter para Policía Local y Agentes de Movilidad, tras haber quedado desierta la primera, aprobando además los pliegos de cláusulas administrativas y técnicas particulares para la misma, y el gasto correspondiente, cifrado en 30.000 euros.

Por otro lado han salido adelante puntos relacionados con el Ciclo Integral del Agua, como la memoria valorada de las obras de reposición y reparación de las afecciones derivadas de las averías producidas en la conducción principal de abastecimiento de agua a la ciudad, con un presupuesto de ejecución por contrata superior a los 48.000 euros.

También la adjudicación del contrato para el suministro de energía eléctrica para sus instalaciones de alta tensión a Iberdrola Clientes SA por un importe de 770.000 euros y el compromiso de inclusión en presupuestos de ejercicios futuros del crédito necesario para la contratación del suministro de cloro en botellones por tres años con una cuantía de 29.000 euros anuales.

La JGL ha aprobado, por otro lado, la concesión directa de una subvención nominativa de 20.000 euros a favor de la Asociación Banco de Alimentos de Cuenca para la adquisición de alimentos y productos de primera necesidad e higiene para personas en situación de vulnerabilidad.

Este órgano ha dado el visto bueno asimismo al compromiso de inclusión en presupuestos de ejercicios futuros del crédito necesario para la contratación del suministro de ropa de trabajo para el Servicio de Conservación por una cuantía de 24.000 euros.