La asociación provincial de autoescuelas de cuenca pide mejoras en el plan pro de la DGT

La Asociación Provincial de Autoescuelas ha solicitado cambios en la realización del llamado Plan Pro de la DGT que está destinado a reforzar los exámenes ac prácticos mediante la realización de los exámenes en sábado.

Desde APAC señalan que esta iniciativa es susceptible de mejorar limita su realización a las capitales de provincia por lo que deja fuera a puntos como pueden ser Mota del Cuervo y Tarancón y además tan solo sería para permisos del tipo B.

En este punto, esta organización sectorial integrada en CEOE CEPYME Cuenca señala que ni las asociaciones provinciales ni las Jefaturas Provinciales serán las que decidan directamente que provincias entran en este plan, sino que corresponderá a los Servicios Centrales de la Dirección General de Tráfico.

Plan PRO

El Plan PRO intenta reducir las listas de espera con exámenes prácticos, especialmente en aquellas provincias con especial acumulación de alumnos y la principal medida consiste en realizar exámenes prácticos los sábados con examinadores voluntarios y una retribución específica que deben realizarse en las capitales de provincia.

En este punto encuentran la oposición de APAC que defiende que en provincias como Cuenca existen puntos de examen desplazados con una importancia evidente como pasa en Mota del Cuervo y Tarancón.

Así, entienden la necesidad de organizar el plan de forma operativa, pero no pueden compartir que los centros desplazados queden sin posibilidad de participar directamente si hay volumen de alumnos, preparación suficiente y capacidad para llevarlo a cabo.

Por otro lado, este plan se centrará específicamente en el permiso B y quedan fuera por lo tanto los permisos de la clase A, los permisos profesionales y los permisos de pesados.

El presidente de APAC rechaza claramente este punto porque el problema de la falta de exámenes no solo afecta al permiso B porque las autoescuelas que trabajan con motocicletas y permisos profesionales también sufren retrasos, costes, perdida de planificación y perjuicio para sus alumnos.