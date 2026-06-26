Aprobado el Presupuesto 2026 del Ayuntamiento de Cuenca, que asciende a casi 72 millones, el más importante de los últimos años

El Pleno extraordinario del Ayuntamiento de Cuenca ha aprobado los Presupuestos 2026, cuyos ingresos ascienden a 71,9 millones de euros, mientras que los gastos contabilizan 71,6 millones. Unas cuentas que han salido adelante con el voto a favor del equipo de Gobierno, formado por PSOE y Cuenca nos Une.

El concejal de Hacienda, Juan Manuel Martínez Melero, ha subrayado que “estamos ante el Presupuesto más importante de los últimos años, que crece con respecto al ejercicio anterior”, y que tiene como prioridad “que pone a las personas en el centro con sus políticas públicas”.

Para el edil del ramo “este Presupuesto expresa con claridad qué ciudad queremos construir. Una ciudad que ha recuperado la estabilidad financiera para ponerla al servicio de las personas”. De hecho, ha subrayado, en las cuentas 2026 la inversión crece sustancialmente, moviendo más de 22 millones de euros, “la mayor capacidad inversora de los últimos años”.

Además, este Presupuesto fortalece el tejido asociativo local, aumenta las políticas de empleo y apuesta por la participación ciudadana, pues “tiene un único propósito: mejorar la vida de quienes viven en esta ciudad”.

“Este proyecto de Presupuestos es una invitación a seguir construyendo una ciudad más moderna, cohesionada, participativa, sostenible y con más oportunidades”, ha continuado Martínez Melero, asegurando que “dentro de unos años los que hoy estamos aquí podremos mirar atrás y decir que en 2026 este Ayuntamiento tomó decisiones que ayudar a hacer de Cuenca una ciudad mejor”.

Presupuestos que son “una hoja de ruta para 2026”

Juan Manuel Martínez Melero ha asegurado que los Presupuestos hoy aprobados son “una hoja de ruta para 2026, un instrumento de Gobierno para mantener y mejorar los servicios públicos, reforzar e impulsar nuevas inversiones, continuar reduciendo la deuda financiera municipal y aprovechar la oportunidad histórica de transformación que tiene Cuenca por delante a través de los fondos europeos conseguidos y los convenios con otras administraciones”.

A su juicio, estas cuentas responden a cuatro grandes principios: la responsabilidad presupuestaria y la sostenibilidad financiera, la protección de los servicios públicos, la inversión como motor de transformación urbana y la cohesión social.

Y todo ello, ha incidido, “sin subir impuestos, ni uno solo, más bien al contrario, pues a través de las bonificaciones introducidas en algunos la carga tributaria disminuye para buena parte de los contribuyentes”.

Cifra de inversión “sin precedentes recientes en la historia presupuestaria del Ayuntamiento”

Martínez Melero ha incidido en que, aunque el Presupuesto incorpora 10,5 millones de inversión nueva, “la capacidad inversora real del Ayuntamiento durante 2026 superará los 22 millones de euros”, lo que supone “una cifra sin precedentes recientes en la historia presupuestaria de este Ayuntamiento”.

El concejal de Hacienda ha destacado que estos más de 22 millones de euros “permitirán actuar simultáneamente en la reurbanización de espacios públicos, mejora de barrios y pedanías, ciclo integral del agua, instalaciones deportivas, patrimonio municipal y del suelo, seguridad, movilidad, participación ciudadana y proyectos estratégicos financiados por otras administraciones y por la Unión Europea”.

Especial hincapié ha hecho en las inversiones para la reurbanización de Carretería y su entorno, y los barrios de Tiradores Altos y Bajos y Los Moralejos.

Unas cuentas que garantizan la calidad de los servicios públicos

Las cuentas aprobadas tienen como prioridad “garantizar la calidad de los servicios públicos”, destinando 2,63 millones a limpieza viaria, 2,03 millones a parques y jardines, 1,94 millones a recogida de residuos, 1,39 millones a tratamiento de residuos y 1,77 millones a alumbrado público.

Especialmente destacado es el ciclo integral del agua, con créditos consignados de aproximadamente 4,75 millones de euros frente a algo más de 4 del ejercicio anterior.

Por su parte, el presupuesto destinado a Policía Local asciende a 6,26 millones de euros y a Bomberos 3,6 millones de euros.

Asimismo, se destinan más de 2,3 millones de euros a centros educativos, 1,33 millones a la Escuela Municipal de Música y Artes Escénicas, más de 660 euros para promoción cultural, recursos para la Banda Municipal de Música, apoyo al Consorcio de la Ciudad de Cuenca, aumento hasta 500.000 euros para la Fundación de Cultura Ciudad de Cuenca, más de 340.000 euros para programas de Juventud y más de un millón de euros a Festejos.

Suman asimismo 2,46 millones para administración y gestión deportiva, casi un millón de euros para promoción del deporte y “más recursos que nunca para nuevas inversiones en instalaciones deportivas”.

Martínez Melero ha apuntado también que “las transferencias corrientes superan los tres millones de euros y permiten apoyar programas sociales, culturales, educativos, deportivos, juveniles, de igualdad, de cooperación internacional, participación ciudadana y promoción económica”.

El concejal ha destacado asimismo el esfuerzo realizado en materia de empleo, manteniendo “una apuesta decidida por la colaboración con la Junta de Comunidades y la Diputación Provincial para el desarrollo de programas de empleo y formación”.

Reducción de la deuda en un 75%

Especial hincapié hay que hacer en la reducción de la deuda municipal. Si bien a 1 de enero de 2026 este endeudamiento ascendía a 18,17 millones de euros, tras amortizar 2,6 millones durante este ejercicio la cifra se quedará en 15,57 millones de euros.

Teniendo en cuenta de que este equipo de Gobierno partía de 61,5 millones de euros de endeudamiento municipal en junio de 2019, el descenso supone en torno a un 75%. O lo que es lo mismo, el índice de endeudamiento del Ayuntamiento queda por debajo del 25%.

Agradecimientos

El concejal del ramo ha agradecido “el trabajo realizado por los Servicios Económicos Municipales, por la Intervención General, por la Tesorería y por todos los empleados públicos que han participado en la elaboración de este proyecto, especialmente complejo, no sólo por su volumen económico, sino también por las importantes transformaciones organizativas que incorpora y que son fruto del esfuerzo y dedicación constante de varias personas durante meses”.

Martínez Melero se ha dirigido también a Isidoro Gómez Cavero, asegurando que “este Presupuesto que hoy presentamos tiene mucho de suyo. Es el Presupuesto que a él le hubiera gustado defender y aprobar”, pues “refleja muchas de las aspiraciones que durante años ha compartido con este equipo de Gobierno”.

Por ello, ha dicho, “quiero que estas palabras sean un reconocimiento a su trabajo, a su compromiso con el servicio público y a su permanente dedicación a esta ciudad”.