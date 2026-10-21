Alejandro Barambio conquista la Porsche Sprint Challenge Ibérica y se juega este fin de semana el título europeo

El automovilismo conquense suma un nuevo éxito. Alejandro Barambio y Borja García se han proclamado campeones de la Porsche Sprint Challenge Ibérica, un título que llega después de los tres campeonatos nacionales conquistados la pasada temporada y que mantiene abierta la posibilidad de completar un año histórico. Este mismo fin de semana afrontarán en Barcelona la última cita de la GT Cup Europe, donde también pelean por el campeonato de su categoría.

Barambio explica que el título ibérico llegó además acompañado de una victoria y después de un fin de semana en el que el equipo consiguió poner a su disposición un coche competitivo. La celebración, sin embargo, ha sido mínima. “No hemos salido de fiesta ni hemos hecho nada por el estilo”, reconoce, porque toda la atención está ya puesta en Montmeló y en la posibilidad de añadir un segundo campeonato a la temporada.

La pareja llega a la última cita con una diferencia muy reducida respecto a sus principales rivales. Según explica el propio piloto, después de aplicar los descartes previstos en el campeonato la distancia es de aproximadamente cuatro puntos, por lo que el objetivo es sencillo sobre el papel: terminar por delante de sus rivales en las dos carreras. “El podio no es lo importante; lo importante es quedar delante de nuestros rivales y ganar el campeonato”, resume.

La estrategia estará condicionada además por los 15 segundos de hándicap con los que afrontarán la cita. Barambio señala que esto les obligará a evitar riesgos innecesarios y a centrarse más en la clasificación del campeonato que en buscar una victoria absoluta. A ello se suma la exigencia del Circuit de Barcelona-Catalunya, un trazado que ambos conocen bien pero que castiga especialmente los neumáticos izquierdos.

El piloto conquense hace un balance muy positivo de su salto a Europa, con carreras en circuitos como Spa, Monza, Paul Ricard y Barcelona, y reconoce que la experiencia ha supuesto un aprendizaje importante tanto para los pilotos como para el equipo. De cara al futuro, su intención sería reunir presupuesto suficiente para repetir participación y aspirar ya no solo al título de categoría, sino también a pelear por la clasificación general.