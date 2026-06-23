El alcalde Darío Dolz firma la adhesión de Cuenca a la Alianza de Ciudades contra la Obesidad

El alcalde Darío Dolz ha firmado la adhesión del Ayuntamiento de Cuenca a la Alianza de Ciudades contra la Obesidad, iniciativa de la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición (SEEN) cuyo objetivo es trabajar junto a las autoridades locales para concienciar sobre la importancia de reducir la tasa de obesidad y de las enfermedades que con ella se asocian, especialmente la diabetes mellitus tipo 2.

Dolz ha incidido en la importancia de que “las corporaciones locales nos impliquemos en una problemática como ésta, cada vez más preocupante en nuestra sociedad, ayudando en la promoción de hábitos entre la ciudadanía para que tenga una alimentación saludable y realicen actividad física de manera regular, entre otras acciones”.

En el acto de firma de la adhesión ha estado también presente la concejala de Consumo y Salud Pública, Cristina Boza, así como el doctor Javier Salvador, coordinador del Proyecto Alianza de Ciudades contra la Obesidad de la SEEN; la doctora Irene Bretón, coordinadora del Área de Obesidad de la SEEN; y el jefe de Servicio de Endocrinología y Nutrición del Hospital Universitario de Cuenca (HUCU).

La Alianza de Ciudades contra la Obesidad nació en el año 2016 de la mano de la SEEN con la idea de que las ciudades españolas se comprometan a potenciar, en la medida de sus posibilidades, el conocimiento y atención a las causas y consecuencias de la obesidad, la educación alimentaria y la práctica de actividad física.

Como ejemplos, proponen cinco ámbitos en los que desarrollar acciones encaminadas a cumplir este objetivo, concretamente informativo, formativo, alimentario, de la actividad física y científica. Y es que, subrayan, estas acciones cobran especial interés en su implementación en la situación actual de prevalencia de la obesidad, cuyas consecuencias son más relevantes, afectando especialmente a la población más vulnerable.