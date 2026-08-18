Alberto Castellano: “Hemos hecho las fiestas no solo para los conquenses, sino con los conquenses”

Cuenca afronta desde este jueves una nueva edición de la Feria y Fiestas de San Julián con una programación que crece en número y variedad de propuestas. El concejal de Festejos, Alberto Castellano, ha destacado en una entrevista en Onda Cero Cuenca el trabajo realizado durante meses junto a asociaciones, colectivos y vecinos para configurar unas fiestas dirigidas a públicos de todas las edades.

Uno de los principales cambios llega en la programación musical. El Ayuntamiento pasa de tres a cinco jornadas de conciertos, ocupando por primera vez los dos fines de semana de las fiestas y manteniendo la misma aportación económica municipal. Entre las propuestas figuran Antonio Orozco, Leire Martínez, Siloé, Ojete Calor, Sanguijuelas del Guadiana o Ultraligera, además de una jornada gratuita el 27 de agosto. Castellano asegura que algunos conciertos están cerca de completar el aforo.

La programación recupera también demandas trasladadas por los propios vecinos. Entre ellas están las tradicionales verbenas del Parque de Santa Ana durante los viernes y sábados de feria y los fuegos artificiales, estos últimos condicionados por las restricciones y el riesgo de incendios. En el ámbito infantil, se duplicarán escenarios para ofrecer simultáneamente propuestas para los más pequeños y para niños de mayor edad.

Castellano ha defendido que buena parte de estas novedades procede del trabajo realizado durante el año con asociaciones vecinales y otros colectivos. “Las fiestas las hemos hecho no solo para los conquenses, sino con los conquenses”, ha señalado el edil, que sitúa como principal objetivo aumentar la participación y conseguir que la amplitud de la programación permita encontrar actividades para prácticamente todos los públicos.