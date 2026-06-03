ACECON señala una buena producción en volumen, aunque condicionada por los cortes de la energía

ACECON, Asociación Provincial de Cerealistas Conquenses, apunta a una campaña generosa en volumen, aunque con unos costes de producción condicionados por la energía y por los fertilizantes importados.

Además, han señalado que también puede haber variaciones en los precios de venta que están en buena línea, pero que también sufren una volatilidad que dificulta el cierre de contratos a futuro estables.

Estos aspectos se han analizado en la Asamblea Provincial de Cerealistas Conquenses que ha vaticinado que la resiliencia del sector cerealista conquense dependerá de su capacidad para gestionar esta incertidumbre global desde una posición de fuerza productiva local.

El presidente de ACECON, David Manzanares, ha analizado que la campaña del cereal y del girasol en Cuenca se ha caracterizado por una variabilidad climática extrema, factor determinante en la configuración de un rendimiento final, tras un otoño con precipitaciones dentro de la media que permitieron una implantación del cultivo óptima, luego el invierno fue inusualmente seco y con oscilaciones térmicas.

Sin embargo, las lluvias de marzo y la primera quincena de abril han resultado providenciales, ya que la mayor superficie de cebada en la zona de La Manchuela y Centro se encuentra en fase de llenado de grano y los trigos blandos y duros en las zonas más frescas de la Serranía están en fase de floración.

Frente a estos buenos resultados, la crisis en Oriente Medio ha tenido un impacto directo y crítico en los cotes de producción locales y los problemas en las rutas marítimas han encarecido el transporte de fertilizantes y además el encarecimiento del crudo ha encarecido el precio del gasóleo agrícola en un momento clave como es la próxima cosecha.

Otros aspectos

La Asamblea General de ACECON también ha analizado el establecimiento del registro horario, cuyo formato digital, no es obligatorio, por lo que no es sancionable su incumplimiento.

Para finalizar esta asamblea, David Manzanares, presidente de ACECON ha señalado el reciente fallecimiento de Urbano Chana, apreciado empresario local al que ha dedicado unas emotivas palabras recordando su gran trayectoria empresarial, destacando su honradez y humildad.

Ha puesto en valor que Urbano fundó de la nada en los 80 la empresa Chanagar y preparó el relevo generacional para sus hijos Maribel y Santiago, actuales responsables, generando una labor entrada en los sectores agrario y del transporte, logrando consolidar una compañía que cuenta con 50 trabajadores y múltiples puntos de distribución.

Desde ACECON quieren agradecerle su arraigo, creciendo desde su comarca, para convertirse en un motor económico de la misma, de ahí que recibiera un reconocimiento por parte de todos los presentes en esta reunión.