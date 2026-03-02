Virgen de las Viñas, San José y Vinícola de Tomelloso se unen para formar la mayor cooperativa vitivinícola del mundo

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha aplaudido la fusión de las bodegas Virgen de las Viñas, Vinícola de Tomelloso y San José que entrecruzan su camino para seguir adelante con más fuerza “y lo hacen con el aval que supone el respaldo mayoritario de sus socios”, reforzando a una cooperativa que es un referente.

“Quiero dar las gracias a los más de 3.000 socios que forman ya este gran complejo cooperativo, liderado por Rafael Torres, al que queremos agradecer el conjunto del Gobierno regional el trabajo realizado por lo que conllevará en el futuro y que es fruto de un gran trabajo silencioso, respetuoso y buscando el bien común para un sector importante para Castilla-La Mancha como es el del vino”.

Así lo ha dicho el consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Julián Martínez Lizán, en la presentación de la fusión de estas tres cooperativas que ha tenido lugar en Tomelloso con la presencia del presidente de Virgen de las Viñas, Rafael Torres, la directora general de Producción Agroalimentaria y Cooperativas, Elena Escobar, la delegada provincial de la Consejería, Amparo Bremard, y el alcalde, Javier Navarro.

“Hoy es en un día muy importante para nuestro sector agroalimentario y en particular para el del vino que a partir de hoy es todavía más fuerte”, ha continuado el consejero ya que, esta fusión “va a refrendar la labor de Virgen de las Viñas, pero también de Tomelloso y de toda su comarca, al igual que de la región y de toda Europa. Fruto de esta fusión, se crea la cooperativa vitivinícola más grande del mundo, con un potencial del entorno cercano a los 300 millones de kilos de uva, lo que, sin lugar a duda, pone de manifiesto la importancia de la labor que desarrolla esta tierra, esta localidad y, sobre todo, la proyección que puede generar a nivel mundial”.

Rueda de prensa en la que Martínez Lizan ha hablado de la fusión de las 3 cooperativas | OC

Virgen de las Viñas ha supuesto en la campaña 2025-2026 el 8,4 por ciento del vino de Castilla-La Mancha y el 11,5 por ciento del mosto; siendo el 5,2 por ciento de la producción nacional de vino y mosto, cifras que se verán incrementadas con esta fusión, “que me consta que puede no ser la última, lo cual es una buena señal porque fortalecerse es una política inteligente”.

Otro de los efectos que tendrá es que mejorará la posición comercial de esta empresa cooperativa, lo que ayudará a que pueda negociar en mejores condiciones, optimizando recursos y reduciendo costes, “lo que es una parte fundamental en este mundo que nos toca vivir, ya que no solo se trata de vender más y a mejor precio, sino trabajar por la vía de ahorro de costes”.

Rafael Torres

El presidente de la cooperativa Virgen de las Viñas, Rafael Torres, ha informado que esta fusión dará lugar a un incremento de 30 millones de kg de uva más.

También ha asegurado que "se van a mantener las marcas de los productos elaborados por las distintas entidades fusionadas y se van a potenciar."

Igualmente se van a mantener abiertos los centros de las cooperativas fusionadas "para respetar y ensalzar la labor de los fundadores de estas empresas, eso sí habrá un único centro administrativo en Virgen de las Viñas, pero se mantendrán los distintos puntos de descarga de las cooperativas fusionadas."

Además, Torres ha informado de conversaciones con la cooperativa Nuestra Señora de Peñarroya de Argamasilla de Alba.