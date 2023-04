Víctor Manuel actuará en Ciudad Real el 19 de agosto

Asimismo, según ha explicado la portavoz municipal, Mariana Boadella, la Junta de Gobierno Local ha aprobado la convocatoria para la aprobación de subvenciones a asociaciones de coros y danzas y grupos folclóricos para la realización del Festival Internacional del Folclore y Nacional de la Seguidilla 2023, dotada con 10.000 euros para la organización, según ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.

Asimismo, se han puesto en marcha las subvenciones en concurrencia competitiva para el desarrollo de proyectos de acción social, realizados por entidades sociales sin ánimo de lucro en 2023. Están destinadas a programas "que desarrollen acciones preventivas, de promoción social y de desarrollo comunitario y aquellos que presenten acciones en consonancia con las líneas estratégicas del Plan Local de Inclusión Social de Ciudad Real". Tienen una dotación de 122.203 euros.

En otro orden de cosas, se ha autorizado la tala de 5 árboles en el exterior del antiguo edificio del Hospital del Carmen, que será la futura 'Ciudad Administrativa', "ya que están muy adosados a la fachada y no permite colocar andamios, ni realizar obras de nivelación del terreno". "Ningún árbol de los que se van a talar está protegido, no tienen gran tamaño y alguno se encuentra en mal estado, pero queríamos avisar a la ciudadanía porque cada vez hay más sensibilidad sobre este tema y no había otra alternativa".

CONVENTO DE LAS TERRERAS

También hoy se ha aprobado la segregación de unas parcelas del Convento de las Terreras del resto del edificio, en concreto de algunas cocheras de la calle Inmaculada Concepción, que el Ayuntamiento no adquirirá, previo paso a la firma ante notario de la adquisición del inmueble, que se hará de forma inminente.

También la Junta de Gobierno Local ha aplicado un sancionador por circular con un perro potencialmente peligroso sin bozal. La sanción asciende a 500 euros.

Respecto a la Feria de abril y la VII edición del Duatlón Urbano de Ciudad Real, ha comentado Mariana Boadella, que han transcurrido sin incidencias, por lo que han sido un éxito.

Por otra parte, se va a llevar a cabo "el desbroce de parcelas que hay detrás del cementerio y en el entorno de la calle Oretana con pastoreo de ovejas". Algo que se hace por primera vez este año, en esta zona, y que se realizó el año pasado en la Atalaya, con el objetivo de obtener un beneficio mutuo, con coste cero para el Ayuntamiento. Boadella ha pedido a los vecinos que "se intente no llevar los perros sueltos cuando esté el rebaño trabajando".