El Transporte Sensible a la Demanda echa a andar desde hoy en la comarca de Almadén

El programa de Transporte Sensible a la Demanda, que desarrolla el Gobierno de Castilla-La Mancha, echa a andar desde hoy en la comarca de Almadén. El vicepresidente segundo de la Junta, José Manuel Caballero, ha visitado la puesta en marcha de este servicio desde Chillón junto a la alcaldesa de la localidad, Manuela Escudero, y a la delegada de la Junta en la provincia de Ciudad Real, Blanca Fernández.

Caballero ha señalado que la inauguración oficial del nuevo servicio se celebrará en las próximas semanas, al tratarse de una actuación “de las que cambia la vida de la gente”, especialmente de aquellas personas con dificultades de movilidad. En este sentido, ha avanzado que el acto contará con la participación del presidente regional García-Page para conmemorar su puesta en marcha.

Mientras tanto, Caballero ha explicado que la visita realizada este primer día ha tenido como objetivo comprobar el correcto funcionamiento del servicio desde su inicio. Acompañado por la directora general de Transportes del Gobierno regional, Lucía Balmaseda; José Manuel Caballero ha puesto en valor que este es un compromiso cumplido del Ejecutivo del presidente García-Page con la comarca de Almadén y que permitirá la mejora de la movilidad.

Además, el vicepresidente segundo ha confirmado que la implantación de este programa en la comarca incluye además una mejora de la línea regular entre Chillón y Puertollano que hará más eficientes y accesibles las comunicaciones con este núcleo urbano. En este sentido, Caballero ha explicado que “donde antes sólo había una ida y una vuelta al día y los sábados ninguna expedición, ahora se incrementarán las frecuencias”.

El objetivo del Gobierno regional es, tal y como ha señalado, “mejorar la movilidad de los vecinos y vecinas de la comarca lo que favorecerá no solo el acceso a servicios básicos, como la sanidad y la educación para los que desde la Junta ya desarrollamos programas de transporte; sino que además permitirá impulsar el dinamismo comercial, cultural y de ocio e incluso las relaciones sociales y familiares entre municipios”.

Comienza a funcionar el Transporte Sensible a la Demanda en la comarca de Almadén | OC

Ha recordado que este programa, que el Gobierno de Castilla-La Mancha está implantando en zonas rurales de la región está siendo una referencia europea de movilidad sostenible y de lucha contra la despoblación. Caballero ha destacado la puesta en marcha de este nuevo servicio como una herramienta para garantizar “el derecho a la movilidad”, especialmente de las personas que viven en el medio rural y que encuentran más dificultades para desplazarse.

Igualmente ha puesto en valor que la movilidad facilita el ejercicio de otros muchos derechos, como el acceso a la atención sanitaria, la participación en actividades culturales, el disfrute del ocio o el mantenimiento de las relaciones familiares y sociales. Por ello, ha defendido la importancia de este servicio público, financiado con los impuestos de toda la ciudadanía, para que quienes lo necesiten puedan utilizarlo en condiciones de igualdad.

También ha señalado que esta iniciativa permitirá que las personas con discapacidad, problemas de movilidad o sin medios propios de transporte puedan desplazarse de forma “accesible, cómoda, rápida y barata”, evitando situaciones de aislamiento o la necesidad de asumir gastos adicionales. En este sentido, ha afirmado que el objetivo del Gobierno de Emiliano García-Page es que quienes viven en las zonas rurales “podamos disfrutar y tener los mismos derechos que los que viven en las zonas urbanas”.

El Transporte Sensible a la Demanda en la comarca de Almadén llega a nueve municipios y a 11.400 habitantes

El área de transporte a la demanda de la zona de Almadén estará compuesta por nueve municipios: Almadén, Chillón, Alamillo, Almadanejos, Guadalmez, Valdemanco, Saceruela Agudo y Gargantiel. El servicio, del que podrán beneficiarse los 11.400 habitantes de la comarca, se prestará de lunes a viernes laborables de 7:00 a 18:30 horas y los domingos de 17:00 a 19:00 horas, exclusivamente para las conexiones con las estaciones de ferrocarril de Almadenejos y Guadalmez.

Las reservas se efectuarán con una antelación mínima de 16 horas entre la solicitud de reserva y las 07:00 horas del día solicitado para efectuar el servicio. La configuración de la plataforma permite, en función de la elección del usuario, fijar horas concretas de salida o llegada al punto origen o destino respectivamente, o bien fijar un rango deseable, dentro del horario de servicio establecido.

Las reservas de los servicios de Transporte a la Demanda podrán realizarse a través de dos canales: la Aplicación informática TD – Almadén o a través del servicio de atención telefónica, de lunes a viernes de 9:00 a 18:00 horas y los sábados, domingos y festivos de 15:00 a 18:00 horas. La tarifa máxima será de 0,1062 euros viajero/km con un importe mínimo fijado en 1,50 euros.

Para este servicio en la comarca se dispondrá de cinco vehículos de capacidad mínima de cinco plazas y de cinco conductores. Dado que la comarca cuenta con transporte regular, cabe señalar que el periodo de servicio se interrumpirá en los horarios donde este transporte regular pueda satisfacer la demanda.