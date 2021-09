Sindicatos y empresarios de Ciudad Real discrepan sobre la subida del SMI

Para el secretario provincial de CCOO, José Manuel Muñoz, se trata de un acuerdo positivo y de futuro, y aunque el incremento de 15 euros no era suficiente señala que hubiera sido un error salir del diálogo social.

Porque además, Muñoz recuerda que el Gobierno se ha comprometido a revisar el SMI en los dos próximos años para que alcance el 60% del salario medio, tal y como determina la Carta Social Europea.

Muñoz considera que los empresarios no tienen excusas para no haber suscrito este acuerdo porque el incremento del Salario Mínimo no acarrea menos empleo, sino todo lo contrario, más consumo y reactivación de la economía.

Sin embargo, el presidente de la Federación Empresarial de Ciudad Real (FECIR), Carlos Marín, ha manifestado en Onda Cero que la anterior subida del SMI significó la pérdida de casi 700.000 empleos en España y que ahora se podrían destruir entre 30.000 y 50.000 puestos de trabajo.

Según Marín, alcanzar un acuerdo sin consenso y faltando la mitad del diálogo social es un problema, y subraya que la mejor forma de subir los salarios es mediante los convenios colectivos en donde negocian empresarios y sindicatos.