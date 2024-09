Page anuncia en Ciudad Real un acuerdo para contratar 159 nuevos profesores en la UCLM

El jefe del Ejecutivo regional, Emiliano García-Page, ha anunciado hoy que la Universidad de Castilla-La Mancha contará con 159 profesores gracias al convenio que, dotado con 25 millones de euros, firmará la próxima semana con esta institución académica y el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.

García-Page hacía estas declaraciones esta mañana en el marco de la inauguración del curso académico 2024-2025, que ha tenido lugar en el Paraninfo de la UCLM, en Ciudad Real.

El presidente regional ha puesto de manifiesto su opinión "muy positiva" sobre la evolución de la universidad, una opinión que ha argumentado con datos como que, desde la creación de la UCLM, se ha multiplicado por seis el número de alumnos que acceden a la titulación superior.

Emiliano García-Page en el acto de apertura del curso académico de la UCLM | OC

Pero si hay un dato que le llena de "un orgullo especial", ha dicho, es el hecho de que "de las 86 universidades que hay en España, esta es la tercera que mejor da salida laboral a los estudiantes". "Es en sí mismo el mejor resumen del éxito que ha significado esto en muchos sentidos como inversión para esta región", ha apostillado.

Todo ello hace, ha continuado, que la UCLM esté "colgando el cartel de 'completo'", señalando que para él la mejor queja que puede recibir es "en vez de tener que cerrar edificios, dar más dinero a otros nuevos porque no se cabe" o tener que ampliar estudios.

A renglón seguido, ha manifestado que la partida de los presupuestos regionales dedicada a la UCLM se seguirá ampliando "en la medida de las posibilidades", momento en el que ha ironizado pidiendo a los expertos en economía de la universidad que ayuden a la Administración autonómica "con los problemas de financiación".

Julián Garde se presentará a la reelección

Por su parte, el actual rector de la Universidad de Castilla-La Mancha, Julián Garde, ha anunciado que volverá a presentarse a la reelección en el proceso electoral que hay previsto para el próximo mes de diciembre en la institución educativa.

Ha aprovechado para hacer balance de sus casi cuatro años al frente del Gobierno de la institución educativa, habiendo conseguido cumplir el 82% del programa con el que se presentó a las elecciones a rector.

Un porcentaje, según ha destacado Garde, que "se incrementaría exponencialmente si se pudieran reflejar todas aquellas actuaciones que estaban fuera de ese programa y que se han llevado a cabo".

Pese a ese grado de cumplimiento, el actual rector ha subrayado que "aún quedan proyectos" que necesitan más tiempos para materializarse y "otros que eran inimaginables" al principio de la legislatura hace cuatro años.

"Me encantan los retos, casi tanto como me enamora esta universidad, por eso he tomado la decisión de volverme a presentar", ha concluido Garde.

Julián Garde en el acto de apertura del curso académico de la UCLM | OC

Más de 6.200 alumnos de nuevo ingreso

Por otro lado, Julián Garde ha hablado de las cifras históricas de matriculación en los grados que ofrece la UCLM en sus diferentes campus para el curso 2024/2025. Unos datos que se sitúan en más de 6.270 alumnos de nuevo ingreso, pese a ser una cifra "aún provisional".

Cifras que, según el rector, vienen a poner de manifiesto que la Universidad de Castilla-La Mancha es una institución educativa que "garantiza la igualdad" y que todo el que quiere puede estudiar en ella con independencia de sus características personales.

Respecto a los retos futuros, "pero inmediatos", Garde ha hablado de la recualificación de personas a lo largo de su vida, haciendo hincapié en la necesidad de adaptar el sistema universitario a un modelo de formación continua.

Cañizares destaca el empeño del Ayuntamiento en colaborar con la UCLM

El alcalde de Ciudad Real, Francisco Cañizares, puso en valor la importancia de aprovechar el talento que genera la UCLM para afrontar los desafíos del futuro, indicando que "la ciudad debe sacar el máximo provecho de los conocimientos y habilidades" que los estudiantes y profesionales desarrollan en la universidad, con el fin de impulsar proyectos innovadores y estratégicos para la región.

Finalmente, Cañizares ha reafirmado el compromiso del Ayuntamiento de Ciudad Real con la UCLM, asegurando que seguirán colaborando activamente con la institución para que ese talento siga creciendo y aportando valor al desarrollo de Ciudad Real.