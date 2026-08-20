Pablo Alborán cancela el concierto de Ciudad Real por problemas de salud

El cantante Pablo Alborán ha tenido que cancelar el concierto previsto para este viernes 21 de agosto en Ciudad Real debido a su estado de salud.

Este es el comunicado que se ha publicado hoy en redes sociales:

"En el día de hoy hemos recibido la notificación por parte de la oficina de management de Pablo Alborán informándonos de la cancelación del concierto previsto para mañana, 21 de agosto, en Ciudad Real, debido a su estado de salud.

Ante esta situación, informamos de que a partir del próximo lunes comenzaremos a gestionar las devoluciones de las entradas.

No será necesario realizar ninguna gestión por parte de los asistentes. El importe de las entradas será devuelto automáticamente en un plazo estimado de 48/72 horas desde el inicio del proceso de devolución.

Lamentamos las molestias que esta situación pueda ocasionar y queremos trasladar a Pablo Alborán nuestros mejores deseos para una pronta recuperación.

Asimismo, queremos agradecer sinceramente al Ayuntamiento de Ciudad Real toda su colaboración, disposición y apoyo durante la organización del concierto y ante esta situación sobrevenida.

Agradecemos a todos los asistentes su comprensión y paciencia ante esta situación sobrevenida."