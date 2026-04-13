Un niño de 7 años es atropellado por un turismo mientras montaba en bicicleta en Membrilla

Un niño de 7 años de edad ha resultado herido este lunes tras ser atropellado por un turismo mientras circulaba en bicicleta en la localidad ciudadrealeña de Membrilla.

Europa Press

Ciudad Real |

Según han informado fuentes del Servicio de Emergencias 112 a Europa Press, el accidente ha tenido lugar a las 17.08 horas en la plaza Azafranal del municipio ciudadrealeño.

El menor ha sido trasladado en una UVI al hospital 'Virgen de Altagracia' de Manzanares.

En el lugar también se han personado efectivos de la Policía Local y la Guardia Civil.

