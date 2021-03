Juan Castell: "Es un error paralizar la vacuna AstraZeneca, ha creado desconfianza entre la población"

En declaraciones a Onda Cero, Castell ha dicho que era de esperar que cuando se pusiese esta vacuna a cientos de miles de personas surgieran algunos eventos de enfermedades o incluso muertes.

De todas formas, asegura que no es posible encontrar una relación de causalidad entre la vacuna y los trombos que han surgido en varios países de Europa. Cree que la suspensión de esta vacuna ha creado una gran desconfianza entre la población.

Según Juan Castell, la paralización de las dosis de AstraZeneca puede conllevar la muerte de personas que van a estar expuestas al coronavirus.

Y a los ciudadanos que ya han recibido esta vacuna, el epidemiólogo les ha dicho lo siguiente: "Les diría que enhorabuena, me cambiaría por cualquier de ellos porque yo aún no me he vacunado"