Ha ocurrido en Pío XII

Investigan un posible incendio intencionado en Ciudad Real que quemó tres contenedores y un vehículo

Bomberos del parque de Ciudad Real han tenido que intervenir en la extinción de un incendio de tres contenedores ocurrido esta pasada madrugada en la capital de la provincia.

José Luis Juárez

Ciudad Real |

Un vehículo quedó afectado por el incendio
Un vehículo quedó afectado por el incendio | SCIS

Bomberos del parque de Ciudad Real han tenido que intervenir en la extinción de un incendio de tres contenedores ocurrido esta pasada madrugada en la capital de la provincia.

El fuego ha tenido lugar a las 03:17 horas en la calle Pío XII y también afectó a un turismo estacionado junto a los contenedores quemados, según ha informado el Servicio Contra Incendios y Salvamento (SCIS) de Ciudad Real en redes sociales.

Además, el SCIS informa que por la virulencia y la rápida propagación del fuego se investiga como posible incendio intencionado.

Incendio de contenedores en Pío XII
Incendio de contenedores en Pío XII | SCIS
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