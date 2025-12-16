Un hombre de 48 años resulta herido tras volcar el camión que conducía en Membrilla

Herido un hombre de 48 años al volcar el camión articulado que conducía, provocando el derrame de combustible.

El accidente ha tenido lugar esta madrugada en el kilómetro 180 de la autovía A-4, sentido Andalucía, en el término municipal de Membrilla, cuando el tráiler se ha salido de la vía y ha volcado.

Como consecuencia, el conductor ha resultado herido, siendo trasladado en ambulancia la Hospital Virgen de Altagracia de Manzanares.

Accidente del camión articulado en la A-4 | SCIS

Además de los servicios sanitarios, al lugar ha acudido Guardia Civil y bomberos del Parque manzanareño. Estos últimos avisados al advertirse un vertido del depósito de gasoil del camión, que han procedido a taponar, limpiando la zona.

Los bomberos han sacado al conductor por la luna del vehículo, han desconectado las baterías y han asegurado la zona, según ha informado el Servicio Contra Incendios y de Salvamento (SCIS) de Ciudad Real.