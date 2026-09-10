El Gobierno de Castilla-La Mancha adjudica las obras del nuevo Centro de Salud Ciudad Real 4

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha adjudicado, por un importe de 6.190.798,02 euros, las obras de construcción del nuevo Centro de Salud Ciudad Real 4, tal y como publica la Plataforma de Contratación del Sector Público, una nueva infraestructura sanitaria con la que se continúa ampliando y reforzando la red de Atención Primaria de la capital.

La adjudicación supone un nuevo avance para hacer realidad este proyecto, cuya construcción está vinculada a la creación de una nueva Zona Básica de Salud en Ciudad Real y a la futura asignación de tarjetas sanitarias de acuerdo con criterios de proximidad y reparto censal.

La delegada provincial de la Junta de Comunidades, Blanca Fernández, ha calificado de magnífica esta noticia y ha dicho que se alegra "de que el Gobierno regional cumpla con Ciudad Real, todos los compromisos se van cumpliendo".

Fernández asegura que esta adjudicación "supone un avance para hacer realidad esta infraestructura sanitaria que es necesaria para crear en Ciudad Real una zona básica de salud".

Las obras han sido adjudicadas a la empresa SERANCO, SAU y tendrán un plazo de ejecución de 14 meses. El nuevo centro pertenecerá a la Gerencia de Atención Integrada de Ciudad Real y se ubicará en una de las principales zonas de expansión de la ciudad.

El proyecto, redactado por Pablo Velasco Hernández-Claveríe, contempla la construcción de un edificio exento de nueva planta sobre una parcela rectangular de más de 4.400 metros cuadrados situada entre las calles Alonso Céspedes de Guzmán y Giraldo de Merlo, próxima al Hospital General Universitario de Ciudad Real y al futuro Campus Biosanitario de la Universidad de Castilla-La Mancha.

La ubicación del nuevo centro permitirá disponer de una infraestructura sanitaria adaptada al crecimiento y desarrollo de esta zona de la capital y contribuirá a reorganizar la Atención Primaria mediante la futura creación de una nueva Zona Básica de Salud.

Amplia dotación de espacios asistenciales

La nueva infraestructura sanitaria se proyecta en una sola planta y contará con un área de recepción de pacientes, zona administrativa y un área de asistencia general compuesta por 10 consultas de Medicina Familiar y Comunitaria, otras diez de Enfermería y tres cuartos de curas.

El centro dispondrá asimismo de un área independiente de Pediatría, integrada por dos consultas médicas, dos consultas de Enfermería y un cuarto de curas.

La cartera de espacios se completa con una consulta de matrona y una sala de psicoprofilaxis obstétrica, un despacho de Trabajo Social, dos consultas de Odontología y un gabinete de Odontología.

El proyecto incluye también una zona específica para extracciones y recogida de muestras y un área de Rehabilitación que dispondrá de una consulta y una sala de cinesiterapia, además de los espacios destinados a dirección y docencia y las áreas de servicios generales y soporte logístico.

Refuerzo de la Atención Primaria en Ciudad Real

La construcción del Centro de Salud Ciudad Real 4 permitirá seguir adecuando la red sanitaria de la capital a su evolución demográfica y urbanística y dotar a esta zona de expansión de una infraestructura de Atención Primaria moderna, accesible y con capacidad para ofrecer una amplia cartera de servicios.

La actuación se enmarca en la estrategia del Gobierno de Castilla-La Mancha para continuar modernizando y ampliando las infraestructuras de Atención Primaria y adaptar los recursos sanitarios a las necesidades actuales y futuras de la población.