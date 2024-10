Diputación rechaza que el aeropuerto de Ciudad Real se convierta en un “acopiadero de inmigrantes indigno"

El presidente de la Diputación de Ciudad Real, Miguel Ángel Valverde, ha expresado hoy su firme oposición al proyecto del Gobierno de España de convertir el aeropuerto de Ciudad Real en un centro de acogimiento de inmigrantes irregulares.

Valverde ha manifestado en La Solana, donde esta mañana ha participado en un acto organizado por AFAMMER conmemorativo del Día Internacional de la Mujer Rural, su “absoluto desacuerdo” con la propuesta, calificándola de “indigna” para el trato de cualquier ser humano.

Ha apreciado que el proyecto avanza casi con nocturnidad y alevosía y ha mostrado su preocupación por el inicio de obras para habilitar barracones en el aeropuerto, lo que considera un trato inadecuado para los inmigrantes .

“Creo que coincidimos todas las administraciones de esta tierra en estar en contra de esta medida”, ha afirmado tajantemente. Y no ha dudado en apelar a la necesidad de inversiones en infraestructuras que realmente impulsen el desarrollo de la provincia.

“El aeropuerto no puede ser utilizado como un acopiadero de inmigrantes irregulares”, ha reiterado Valverde, quien ha recordado que Ciudad Real merece inversiones en infraestructuras como autovías, no en instalaciones de acogida que, según ha señalado, influyen cómo se proyecta nuestra provincia. “Ojalá seamos capaces de parar una medida que no nos hace mejores”, ha apostillado.

El presidente ha indicado que, en los últimos días, las administraciones de la provincia, incluida la Diputación, han trabajado intensamente para poner en valor las potencialidades y bondades de Ciudad Real. Y considera que el proyecto que pretende desarrollar el Gobierno de España “no es lo mejor que podemos promover en un territorio tan extraordinario como el nuestro”.

Ha querido dejar claro que el centro de acogida que se baraja “no representa el futuro que todas las instituciones desean para nuestra provincia y para nuestra región”.