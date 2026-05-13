Ciudad Real vuelve a ser la provincia donde más se marca la 'X de la Iglesia' en la Declaración de la Renta

La provincia de Ciudad Real ha vuelto a situarse como la primera de España en porcentaje de contribuyentes que marcan la 'X de la Iglesia Católica' en la Declaración de la Renta, con un 50,30% de las personas que presentaron la declaración, lo que supone que uno de cada dos contribuyentes ha destinado el 0,7% de sus impuestos a la labor de la Iglesia.

El obispo de Ciudad Real, Abilio Martínez, ha presentado este miércoles en el Obispado los resultados de la Declaración de la Renta de 2025, referida al ejercicio fiscal de 2024, junto al ecónomo diocesano, Jesús Álvarez, y la encargada de la gestión administrativa de la diócesis, Isabel Oviedo.

Martínez ha reconocido que para él es "un gran orgullo" que Ciudad Real sea la provincia que más marca la casilla de la Iglesia Católica, superando el 50% de las declaraciones. "Escuchar que Ciudad Real es siempre la diócesis que más marca la X es un orgullo", ha señalado.

Según los datos expuestos por Oviedo, Castilla-La Mancha sigue siendo la comunidad autónoma donde más se marca esta casilla, con un 42,6% de los contribuyentes, por delante de Extremadura, con un 42,1%, y La Rioja, con un 41,8%.

Por provincias, Ciudad Real encabeza el listado nacional con el 50,30%, seguida de Jaén, con el 45,72%, y Badajoz, con el 44,6%.

En total, han sido 125.900 contribuyentes los que han marcado la X de la Iglesia en Ciudad Real, lo que ha permitido asignar 4.013.687 euros en la provincia, 520.000 euros más que el año anterior. Aunque el porcentaje ha descendido ligeramente, un 0,43%, la cantidad económica ha aumentado.

El obispo ha explicado este incremento por el aumento de la recaudación tributaria. "Como se está pagando más a Hacienda, sube el dinero de la X de la Iglesia Católica", ha indicado, antes de subrayar que estos datos suponen "el reconocimiento de la sociedad de Ciudad Real a la labor de la Iglesia".

LABOR PASTORAL, EDUCATIVA Y SOCIAL EN LA PROVINCIA

El ecónomo diocesano, Jesús Álvarez, ha recordado que marcar la casilla de la Iglesia permite destinar el 0,7% de los impuestos a su actividad, sin pagar más ni recibir menos por parte de los contribuyentes.

En este sentido, ha explicado que estos ingresos contribuyen a sostener la actividad pastoral de una diócesis que cuenta con 165 parroquias, 173 sacerdotes, 420 religiosos, 123 monjas de clausura y 67 misioneros.

También ha destacado la presencia educativa de la Iglesia, con 10.200 alumnos en centros concertados y 1.125 trabajadores, así como su actividad sacramental en 2024, con 2.360 bautizos, 2.936 primeras comuniones y 630 bodas.

En el ámbito social, la diócesis mantiene 101 centros para mitigar la pobreza, que han atendido a 10.260 personas durante 2024, además de un centro de asistencia a emigrantes y seis centros de rehabilitación para personas con adicciones. Según se ha explicado, la principal cuantía obtenida a través de la casilla se destina a actividades caritativas, dotación del clero, actividades pastorales y formación.

Abilio Martínez ha interpretado estos datos como un reconocimiento de la sociedad ciudadrealeña a la labor de la Iglesia. "Hay muchas personas que, sin ser creyentes, creen y valoran la labor de la Iglesia en Ciudad Real", ha afirmado.