Cerca de 30.000 hogares en Ciudad Real siguen sin acceso a Internet de calidad

Hoy en día, y pese a los avances en digitalización, cerca de 28.875 hogares en la provincia de Ciudad Real, según datos del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, siguen sin acceso a internet de calidad.

De hecho, en España, alrededor de 1,5 millones de personas —que en su mayoría residen en zonas rurales o de baja densidad de población— continúan, a día de hoy, sin acceso a una conexión fija a Internet de al menos 100 Mbps, según el Informe de Cobertura de Banda Ancha 2024 del Ministerio para la Transformación Digital, según informa la empresa de telecomunicaciones Serenae en una nota de prensa.

El PUR: una solución europea para la España rural

Para abordar esta situación, en 2023 se puso en marcha el Programa ÚNICO Demanda Rural (PUR), una iniciativa europea financiada con fondos Next Generation EU, que permite llevar internet de alta velocidad a zonas rurales mediante tecnología satelital, ofreciendo una solución rápida y eficaz allí donde la fibra óptica no llega ni está previsto que llegue en los próximos años. Y, quizás lo más importante, a un coste asequible para la mayoría de los ciudadanos

Dentro del marco del servicio Conéctate35 asociado al Programa ÚNICO Demanda Rural, se ofrecen alta, instalación y equipos sin coste alguno, con una cuota fija de 35 euros al mes para el usuario final hasta el 31 de diciembre de 2027. El único requisito es que la vivienda o negocio esté ubicado en una zona reconocida como elegible por el Ministerio.

Luces y sombras en la conectividad de la provincia de Ciudad Real

Este escenario muestra dos realidades opuestas. Por un lado, municipios como Argamasilla de Calatrava, Piedrabuena, Porzuna, Abenonar, Malagon encabezan las activaciones del Programa PUR según un estudio de Serenae, demostrando una rápida adopción de esta tecnología satelital en zonas rurales.

Por otro lado, persisten focos críticos de aislamiento digital. Algunos núcleos de Valdepeñas, Daimiel, Puertollano, Castellar de Santiago, Alcázar de San Juan, entre otros, concentran el mayor número de viviendas en zonas blancas —áreas sin cobertura de internet rápido— del total provincial.

En municipios como Valdepeñas, Daimiel, Castellar de Santiago o Alcázar de San Juan, con una fuerte vinculación al sector agrícola e industrial, y otros de perfil más industrial y energético como Puertollano, la dispersión de núcleos rurales y zonas de cultivo acentúa la brecha digital: carecen tanto de fibra óptica como de conexiones móviles (4G/5G) de calidad suficiente, y tampoco está previsto que lleguen en los próximos años.

Ante esta situación, Serenae está desplegando soluciones de internet satelital para garantizar que ningún ciudadano se quede atrás por su código postal.

Como explica Rodrigo Ladrón de Guevara, CEO de Serenae: “Es fundamental seguir impulsando la conectividad en estas zonas para evitar que se queden atrás. Gracias a la financiación europea, el acceso a internet por satélite está llegando a miles de hogares rurales, pero este servicio debe alcanzar sin obstáculos a cada vecino. En Ciudad Real no podemos permitir que miles de hogares y empresas se queden sin acceso a servicios básicos como la educación online, la sanidad digital o el teletrabajo. La conectividad no debería depender del código postal”.

Ciudad Real, entre el avance tecnológico y los puntos críticos

Hasta 2025, la provincia acumula el 1,39% de todas las activaciones de Internet satelital registradas en España, frente al 0,98% de 2023, lo que refleja un crecimiento significativo en la demanda de este servicio.

En el ámbito autonómico, Ciudad Real concentra el 22,60% de las conexiones de Castilla-La Mancha, comunidad que en su conjunto reúne el 6,15% de las activaciones a nivel nacional.

Tecnología española y apoyo europeo

El despliegue de Serenae se apoya en la tecnología satelital de Hispasat, que permite que hogares y empresas dispongan de Internet en cuestión de días, con velocidades de hasta 200 Mbps, sin necesidad de costosas infraestructuras.

De esta manera, Serenae se consolida como protagonista en el cierre de la brecha digital, liderando la transformación tecnológica en Ciudad Real y contribuyendo a que Castilla La Mancha se sitúe entre las regiones más activas de España en la adopción de Internet satelital.

Además del Programa PUR, Serenae también dispone de soluciones para aquellas referencias catastrales que no cumplen las condiciones de elegibilidad del Ministerio, garantizando así que ningún hogar o empresa quede desconectado.