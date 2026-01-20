Miguel Ángel Valverde: "Creo que la provincia de Ciudad Real va ser en menos de diez años una auténtica referencia en turismo de interior"

La iniciativa “Sabor Quijote” va a ser la punta de lanza con la que la Diputación de Ciudad Real va a acudir a la Feria Internacional de Turismo (FITUR) que se inaugurará mañana en Madrid hasta el próximo domingo, jornada en la que precisamente se celebrará el Día de la Provincia de Ciudad Real dentro del stand de Castilla-La Mancha.

En una entrevista concedida a Onda Cero, el presidente de la Diputación, Miguel Ángel Valverde, ha explicado que la institución provincial estará en FITUR con la estrategia turística “Sabor Quijote”, en torno a la gran figura universal de la novela de Cervantes y que engloba los atractivos que tiene Ciudad Real, desde lo patrimonial y gastronómico hasta lo natural o cultural.

Y es que, según Valverde, “Sabor Quijote” está dando resultado. Ha avanzado que esta iniciativa tuvo 8 millones de impactos el año pasado y subraya que Ciudad Real es una de las provincias que más crece en visitantes y pernoctaciones.

Además, en FITUR también la Diputación estará presente con el Geoparque Volcanes de Calatrava. Miguel Ángel Valverde anuncia que se va a cambiar la imagen de este geoparque que engloba a 40 municipios.

El presidente de la Diputación ha manifestado que la estrategia es reforzar todas estas iniciativas para que la provincia de Ciudad Real sea un referente del turismo de interior en menos de diez años.

Valverde también ha dicho que le gustaría una estrategia turística “más clara y definida” en Castilla-La Mancha y que para ello se cuente con las diputaciones. Lamenta que no haya una estrategia conjunta para impulsar el turismo en toda la región.

Unas 40 presentaciones turísticas de Ciudad Real en FITUR

La provincia de Ciudad Real estará en FITUR con presentaciones institucionales a cargo de la Diputación y del Ayuntamiento de Ciudad Real.

También se va a dar a conocer un proyecto innovador bajo el nombra “OGAR”. Es el primer hotel reubicable de Europa y se ha ubicado en Tomelloso.

Se trata de un hotel sostenible, inteligente y móvil de cuatro estrellas, cuenta con tres alturas y 24 habitaciones modulares y se ha montado en apenas diez días, según ha dicho en Onda Cero Rafael Rodríguez, CEO del Grupo ANRO de Tomelloso.

Además, en FITUR habrá presentaciones virtuales de casi 40 municipios y diferentes asociaciones de Ciudad Real. No faltarán la muestra gastronómica de la provincia, catas de vinos y queso manchego y un showcooking.