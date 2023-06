Blanca Portillo recibe el Premio Corral de Comedias de Almagro defendiendo el poder de la palabra: "Que no os la roben"

La palabra, el "vehículo" de los seres humanos para comunicar sus sentimientos. "Quisiera que hoy la palabra me ayudara a explicar lo infinitamente feliz que me siento, la sensación de orgullo y de felicidad", ha añadido.

Esas palabras que "a veces huyen, a veces se malgastan". "A veces nos las roban. No, no y no, que nadie nos robe la palabra", ha afirmado, indicando que quiere seguir aprendiendo a cultivarlas, palabras "que dan fuerzas, que no hieren, que no agreden, la palabra disidente y luchadora".

"Pero nada, ahora no acuden a mi llamada. Revolotean, se me escapan entre los dedos. Sólo una se posa sobre mi lengua y a ella me limito. Gracias, gracias Almagro", ha dicho visiblemente emocionada.

DOS MINUTOS DE APLAUSO DE BIENVENIDA

Portillo ha arrancado esta alocución tras recibir un aplauso de un público que se ha puesto en pie y que se ha prolongado dos minutos antes de pronunciar la primera palabra.

"No soy amiga de discursos, se me dan fatal, aunque no lo creáis. Soy muy mala. Pero he intentado escribir algo para no hacer el imbécil ni el ridículo hoy que me están concediendo un premio", ha comenzado la actriz.

Tras bromear con las "importantisisisísimas" autoridades presentes en el acto, optado por lo epistolar para leer una "carta" escrita como discurso y dirigida a su "querido Festival de Almagro".

Interlocutando con el festival, se ha ido al año 86, su primer contacto con el receptor de esta carta, citando a un técnico de luces, novio suyo en la época. "Sí, Javier, me voy contigo a Almagro", le dijo a quien fuera su pareja.

Una vez allí se subió al escenario y se puso a temblar por la historia que revestía el Corral de Comedias, y se puso a recitar versos de El Perro del Hortelano trabajado en la escuela.

"Me puse a correr por estas puertas, a subir y bajar por escaleras, imaginando actuar para un público inexistente, y me sentí actriz", ha relatado la galardonada. "No había nadie, pero entendí que algún día tendría que actuar aquí para ser actriz. Y nunca lo he hecho". Pero hoy se siente "más actriz que nunca" gracias a su maestro, Pepe Estruch.

ISABEL RODRÍGUEZ PIDE DEFENDER LA CULTURA FRENTE A LOS QUE QUIEREN "PARCELAR EL ESCENARIO DE LA VIDA"

La portavoz del Gobierno y ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez, ha pedido a todas las instituciones y a la sociedad en general unir fuerzas para defender la cultura frente a Vox, quienes, sin citarlos expresamente, ha dicho que "quieren parcelar el escenario de la vida, censurando autores y proscribiendo compañías".

Rodríguez ha reclamado que las calles estén "siempre abiertas" a la creación y a cualquier idea, "desde la diversidad y desde el diálogo".

Ha querido también defender el papel de la mujer en la sociedad actual, "que no está entre bambalinas" y es protagonista de la escena.

Isabel Rodríguez ha querido recordar la primera vez que estuvo en este teatro, como alumna del colegio de Abenójar, una primera vez que nada tiene que ver a la "emoción" del día de hoy representando al Gobierno de España en este acto.

Isabel Rodríguez durante el acto inaugural del Festival de Almagro | Europa Press / Patricia Galiana

Ha aplaudido las palabras de la directora del Festival, Irene Pardo, que ha sido la encargada de poner en marcha el acto; y ha reclamado para una buena gestión cultural apuntalar la relación entre administraciones para conservar cualquier iniciativa.

"Estos tiempos no están siendo sencillos. Tiempos difíciles donde con demasiada frecuencia escuchamos el concepto de guerra cultural, pero no existe ese conflicto. La cultura simboliza la paz", ha dicho antes de pedir incorporar la "paz cultural" como concepto.

La cultura "ha de representar la sociedad que somos, tolerante, inclusiva, y en estos días, con mucho orgullo", ha hecho en alusión a la celebración del Orgullo LGTBi.

"La democracia y el teatro nacieron juntos, y los teatros deben de ser parlamentos, y los parlamentos a veces son teatros", ha lamentado la también ministra de Política Territorial.

ROSA ANA RODRÍGUEZ: "ALMAGRO FUE EL `GUERNICA´ DE C-LM"

La consejera de Educación, Cultura y Deportes del Gobierno regional, Rosa Ana Rodríguez, de su lado, ha asegurado que Almagro fue "el Guernica" de Castilla-La Mancha, donde comenzaron hace 40 años las primeras reuniones para dar forma a la autonomía.

Las tablas del Corral de Comedias que ahora pisa, hace 400 años, "sirvieron para hacer reflexionar y mejorar" a los espectadores del teatro, y hoy, 400 años después, existe "la misma dimensión".

"El teatro es parte de la humanización del hombre, inherente al ser humano", ha considerado Rodríguez. "El teatro es mucho porque cuenta historias, relatos, porque nos enfrenta a situaciones de transformación mental y nos hace avanzar".

IRENE PARDO: "LA CULTURA ES EL CAMINO A UNA SOCIEDAD COMPLETA"

La directora del festival, Irene Pardo, ha estrenado su condición en el acto inaugural para defender que la cultura es el camino para disfrutar de una sociedad "completa en su diversidad". "Nos lleva a asumir que todos tenemos que tener los mismos derechos", ha aseverado.

Según ha rememorado desde el escenario del icónico Corral de Comedias, su primer contacto con el festival fue hace 30 años a los 16, cuando le cambió la vida, según ha reconocido. Hoy, tres décadas después, se sube al Corral con orgullo y como máxima dirigente de la cita más internacional del teatro español.

El "sentir" de esta etapa será un festival que quiere "vivir su tiempo" y conectar "con la juventud y el futuro", hilando el potencial del Siglo de Oro para que cada uno pueda dibujar su propio itinerario durante las cuatro semanas que dura el festival.

Irene Pardo en la inauguración del festival | Europa Press / Patricia Galiana

Ha agradecido el "esfuerzo colectivo" de todo el festival y de su organización, de las cien personas que le acompañan para hacer posible esta edición, con el patronato como "motor" y con los vecinos de Almagro como alma.

Ha llamado a descubrir la "mirada de las mujeres" que impregna todo el festival, no sólo en el teatro sino en las actividades paralelas de toda la programación. "Mujeres que nos harán reflexionar acerca de los paradigmas del Siglo de Oro".

"Defendamos el Siglo de Oro, las complicidades, disfrutemos en compañía, con alegría y ternura, de este festival", ha exhortado a un Corral de Comedias repleto.

BIENVENIDA DEL ALCALDE

El primer edil de Almagro, Francisco Javier Núñez, también se ha estrenado en este escenario como anfitrión, y tras dar la bienvenida a las autoridades, ha querido dejar clara su postura sobre la cultura. "Es libertad, formación, progreso, y por eso hay que cuidarla desde lo público, y no dirigirla", ha sugerido.

Almagro es "una ciudad abierta" y su Ayuntamiento será "colaborador" para el desarrollo de la cultura local, tal y como se ha comprometido.

Ha tenido palabras de agradecimiento con la nueva directora, de quien ha destacado su "sintonía" con la corporación; y ha invitado a los visitantes a "dejarse llevar por la hospitalidad" de sus paisanos.

David Triguero, vicepresidente de la Diputación de Ciudad Real, también ha pasado por el tablero a sólo 24 horas de cesar como representante de la provincia para poner en valor la importancia de este festival, al tiempo que ha pedido apuntalar la cultura en las zonas rurales.