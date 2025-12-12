Blanca Fernández (PSOE Ciudad Real), sobre acosos sexuales: "Hay que salvar al partido caiga quien caiga"

La vicesecretaria general del PSOE de Ciudad Real y delegada de la Junta de Comunidades en la provincia, Blanca Fernández, ha reclamado "una operación a corazón abierto" a la dirección federal de su partido ante las denuncias de acoso sexual contra el exasesor de Moncloa Paco Salazar y ha instado a "salvar" al partido "caiga quien caiga".

Fernández, en un mensaje publicado en sus redes sociales consultado por EFE y en el que ha etiquetado a 23 compañeras del PSOE ciudadrealeño, ha opinado que "el PSOE está herido, una herida que supura infección y que es mucho más profunda de lo que se aprecia a simple vista", y ha señalado que aunque el partido "ha sido pionero" en la aprobación de leyes en favor de la igualdad, "la gestión interna del caso Salazar ha infectado la herida infligida por un machismo que se niega a desaparecer".

Por ello, siguiendo con el símil de la enfermedad, ha instado a "tomar medidas que, por más agresivas y dolorosas que sean, puedan limpiar la infección desde dentro" para poder "salvar al PSOE", un partido que a su juicio es "un enfermo" pero que sus miembros están "en la obligación de salvar, caiga quien caiga".

De este modo, Fernández ha reclamado a la dirección federal explicaciones "claras, creíbles y razonadas", además de decisiones y asunción de responsabilidades políticas. "No vale 'ganar tiempo', porque el enfermo no lo tiene y se muere, sin remedio, sino se le suministra el tratamiento oportuno", ha incidido Fernández, que ha considerado que la situación actual requiere "una operación a corazón abierto por no haber suministrado antibióticos a tiempo".

En términos políticos, esto se traduce en "una investigación seria que, con todas las garantías, dirima las responsabilidades de lo ocurrido", alertando de que cerrar la crisis "en falso" agravaría la infección. Fernández concluye que solo medidas profundas permitirán "limpiar la infección desde dentro" y preservar el proyecto socialista.

Para Fernández, es legítimo preguntarse si en un partido feminista "puede haber un putero como secretario de organización" o si es casualidad que "hayan desaparecido las denuncias por acoso contra uno de los 'hombres del presidente'. Pero Fernández ha opinado que la respuesta a esta última cuestión "es evidente" y ha denunciado que "se ha querido dejar pasar el 'mal trago' mirando para otro lado para ver si, con suerte, caía en el olvido".

Para la vicesecretaria general del PSOE de Ciudad Real es "imposible no se conociera el comportamiento de Paco Salazar, que ha trabajado durante años en Moncloa, igual que era imposible que no se conociesen los 'asuntos' de Ábalos", pero ha denunciado que "se han minimizado", ante lo que ha añadido: "Es así de simple y así de doloroso".

Tolón, sobre los abusos en el PSOE: "Las mujeres socialistas hemos dicho que por aquí no vamos a pasar"

La delegada del Gobierno de España en Castilla-La Mancha, secretaria general del PSOE toledano y exalcaldesa de Toledo, Milagros Tolón, se ha pronunciado este viernes sobre las denuncias de abusos conocidas en el seno del PSOE y ha subrayado que "las mujeres socialistas hemos dicho que por aquí no vamos a pasar", apelando a una tolerancia cero ante cualquier forma de acoso o abuso sexual.

A preguntas de los periodistas durante una rueda de prensa en Ciudad Real, Tolón ha afirmado que, "como mujer y como socialista", no se puede permitir ningún tipo de conducta de este tipo y ha señalado que, en un momento en el que se conmemoran los 50 años de España en libertad, se ha producido un punto de inflexión frente a comportamientos que durante décadas se habían llegado a normalizar. "Ahora hemos dicho basta ya", ha remarcado.

Milagros Tolón | Europa Press

La socialista ha lamentado lo que está ocurriendo, aunque ha destacado que existe también un "lado positivo", al evidenciar que las mujeres están alzando la voz ante situaciones que se dan no solo en el ámbito político, sino en el conjunto de la sociedad.

Tolón ha insistido en su mensaje de "tolerancia cero contra cualquier tipo de acoso, independientemente del partido o del ámbito en el que se produzca" y ha recordado que el PSOE ha sido el primer partido en habilitar un canal específico para que las mujeres puedan denunciar este tipo de situaciones y sentirse amparadas.

Asimismo, ha recalcado que "ninguna formación política puede dar lecciones, incluidas aquellas que niegan la violencia", y ha defendido el trabajo que se está realizando para garantizar entornos seguros.

"Nos ha costado mucho llegar a puestos de responsabilidad y ahora, por fin, hemos dicho basta ya", ha concluido, reiterando que las mujeres han marcado un límite claro frente a conductas que ya no están dispuestas a tolerar.