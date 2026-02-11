Asaja Ciudad Real alerta de los "graves daños" que la lluvia y el viento están causando en el campo

La Asociación Agraria-Jóvenes Agricultores (Asaja) de Ciudad Real alerta de los "importantes daños" que los últimos temporales de lluvia y viento están provocando en el campo de la provincia, con "afecciones graves" tanto en explotaciones agrícolas como ganaderas.

"Una situación que impide el normal desarrollo de la actividad agraria e incide directamente en el agravio económico del sector", apunta en nota de prensa, para indicar que hay árboles arrancados, sobre todo plantones jóvenes; o que los cultivos se encuentran totalmente encharcados, comprometiendo su desarrollo.

A ello añade que numerosos caminos rurales están impracticables, con tramos completamente destrozados, desaparecidos o con grandes socavones. "Esta situación está dejando explotaciones totalmente inaccesibles, dificultando el acceso a fincas y naves".

También afirma que el sector olivarero, en plena campaña de recolección, es uno de los más afectados, ya que "muchos" no han podido finalizar la recogida de la aceituna y, en algunas zonas de la provincia, queda entre un 20 y un 35 por ciento de la cosecha pendiente, cuya recolección se pone en duda ante la imposibilidad de acceder a las explotaciones.

"Las intensas lluvias han provocado que lo que habitualmente son pequeños arroyos se hayan convertido en auténticos ríos, aislando fincas durante días. Además, se están registrando desperfectos en naves agrícolas y ganaderas, así como daños en infraestructuras básicas imprescindibles para la actividad agraria", añade.

Daños en Valdepeñas | OC

En el ámbito ganadero, Aaja afirma que la situación es "especialmente preocupante", ya que la falta de acceso a las explotaciones impide atender al ganado con normalidad, "lo que ya está generando la muerte de animales recién nacidos, principalmente por neumonía".

"En estos momentos resulta muy complicado realizar una valoración real de los daños, ya que en muchas zonas no se puede acceder a las explotaciones. La incomunicación de numerosas fincas impide comprobar el alcance total de las pérdidas en cultivos, infraestructuras y ganado, por lo que se teme que los daños finales puedan ser muy superiores a los ya constatados", subraya Asaja.

Ante esta situación, y sin poder cuantificar el alcance total de daños, Asaja Ciudad Real ya solicita la exención del IBI rústico y una reducción fiscal para los agricultores y ganaderos afectados por estos temporales, como medida imprescindible para aliviar las pérdidas económicas que están sufriendo.

También insiste en la necesidad de actuaciones urgentes para la reparación de caminos rurales e infraestructuras, "fundamentales para garantizar la actividad agraria y el bienestar animal en el medio rural de Ciudad Real".

Asimismo, la organización agraria reclama a las administraciones ayudas económicas urgentes para los agricultores y ganaderos afectados, que permitan paliar las pérdidas provocadas por estos temporales y garantizar la continuidad de la actividad agraria en la provincia.

Daños en Almodóvar del Campo | OC

Asaja Ciudad Real solicita, además, la implicación de la Confederación Hidrográfica del Guadiana para la limpieza y mantenimiento de cauces y arroyos, cuya falta de limpieza y acumulación de sedimentos aumenta el riesgo de desbordamientos.

Pero, sobre todo, la organización provincial agraria incide en la necesidad urgente de apostar por infraestructuras hidráulicas adecuadas y una planificación eficaz de la gestión del agua en la provincia, y considera imprescindible contar con sistemas que permitan almacenar agua en periodos de lluvias intensas y garantizar el abastecimiento en momentos de sequía, evitando así que se repitan situaciones extremas como las actuales.

En este sentido, reclama una política hidráulica seria, responsable y a largo plazo, que tenga en cuenta las necesidades reales del sector agrario y del medio rural, y que convierta el agua en una oportunidad y no en una amenaza para agricultores y ganaderos.

La organización agraria permanece pendiente de la evolución de los efectos de los temporales, ya que las lluvias continúan en la provincia, y realizará una evaluación exhaustiva de los daños en cuanto sea posible acceder a las explotaciones y a las zonas más afectadas.