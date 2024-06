Acusado del accidente mortal de Argamasilla de Alba: "Me arrepiento cada día de mi vida, no quería matar a nadie"

“No pensé del peligro que podía generar, me arrepiento cada día de mi vida”. Son palabras del acusado de provocar un accidente de tráfico mortal en junio de 2021 en Argamasilla de Alba que les costó la vida a tres jóvenes y heridas a otros tres. La vista oral ha finalizado y ahora se entregará el objeto del veredicto al jurado para que delibere.

David Clemente, que ahora tiene 25 años, ha declarado hoy en la Audiencia Provincial de Ciudad Real donde se celebra el juicio con jurado contra este joven. Señala que antes del accidente estuvo en un pub donde se tomó dos copas y cocaína. Allí conoció a una joven.

Se subieron a su coche y en una calle reconoce que dio un acelerón al vehículo para hacerse “el interesante” delante de la chica con la que anteriormente se había besado.

Niega que se saltara un semáforo en rojo y asegura que no pensó que la velocidad máxima permitida era de 30 km/h. Dice que, aunque no sabe a que velocidad iba en ese momento, es posible que fuera a más de 90 km/h.

Hoy ha declarado el acusado | Agencia EFE

"No me dijo que había un ceda el paso"

A diferencia de lo que declaró la joven en el juicio, el acusado asegura que la chica no le dijo que había un ceda el paso, pensaba que tenía preferencia y no creyó que podía cruzarse otro vehículo porque a esa hora, eran las dos de la madrugada, no había tráfico. Afirma que no pensó del peligro que podía generar.

David Clemente ha manifestado que no vio al otro vehículo y no tuvo tiempo de reaccionar y colisionaron. Tras el accidente, pensó que el conductor del otro coche se dio a la fuga, el se quedó en el lugar fumando un cigarro y señala que tenía la “cabeza ida” y no sabía dónde estaba.

El acusado expresa arrepentimiento

Afirma que solo fue consciente de lo sucedido cuando estuvo en los calabozos del cuartel de la Guardia Civil. Después, cuando declaró en el juzgado mostró su arrepentimiento, “ojalá me pudiera cambiar por ellos (las víctimas), lo siento mucho, me arrepiento cada día de mi vida”. Algo parecido ha manifestado en su derecho a la última palabra, señalando que no quería matar a nadie y que lo sucedido no fue a posta.

El acusado ya estuvo más de dos años en prisión provisional, intentó quitarse la vida en varias ocasiones y está recibiendo tratamiento psicológico.

En la sesión de hoy también ha declarado la madre de David, quien ha manifestado que lo sucedido le está afectando mucho y ha pedido perdón a las familias de las víctimas.

Conclusiones finales de las partes

En sus conclusiones finales, el fiscal mantiene que el acusado cometió tres delitos de homicidio imprudente extremadamente graves determinados por una conducción temeraria, no respetando señales básicas de tráfico, pero, según el Ministerio Público, no tenía intención de matar a las personas que iban en el otro coche. Solicita 5 años y 10 meses de cárcel.

Sin embargo, la acusación particular que representa a las familias de los tres fallecidos mantiene que el acusado sí actuó de manera consciente con desprecio a la vida de los demás, asumiendo el riesgo y sus consecuencias. Pide 15 años de prisión por tres homicidios dolosos.

Por su parte, la abogada de la defensa asegura que su cliente no tenía intención de provocar el accidente mortal. Considera que tomó una mala decisión acelerando en el último momento el vehículo para “hacerse el chulito” delante de la chica que le acompañaba, que lo ocurrido fue un accidente y que no quiso hacer daño. Pide que se tomen en cuenta las atenuantes de alcohol y drogas y de arrepentimiento.