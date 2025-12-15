El 31 de enero finalizará la fase de liquidación del concurso de acreedores del aeropuerto de Ciudad Real

Recta final del proceso concursal del aeropuerto de Ciudad Real. Tras un largo periplo, se inicio en junio de 2010, está a punto de terminar la fase de liquidación del concurso de acreedores después de más de 15 años.

La administración concursal ha fijado el 31 de enero de 2026 como fecha final del proceso para repartir el dinero que hay consignado para los acreedores que aún falta por percibir cantidades.

Uno de los administradores, Francisco Pérez, ha explicado en Onda Cero que ya se liquidó el activo con la venta del aeropuerto a sus actuales propietarios, CR International Airport (CRIA), en septiembre de 2018, y se ha pagado a muchos acreedores, aunque todavía hay un grupo que no han percibido el dinero. Queda todavía un millón de euros para abonar.

65 millones de euros

El dinero para pagar a los acreedores ha llegado a través de dos líneas. Una de ellas por la propia explotación del aeropuerto antes de su venta, que supuso 9,5 millones de euros, y la otra línea ha sido por la propia venta, con un ingreso de 56 millones.

Pero no todo este dinero se ha distribuido entre los acreedores, también se tuvieron que abonar deudas que se han ido generando hasta la venta de la infraestructura.

Como curiosidad, el acreedor que más dinero ha percibido ha sido 4 millones de euros y el que menos, unos 2 euros. Aunque la mayoría está entre esta cantidad y los 200.000 euros.

El mayor número de acreedores del aeropuerto son empresas y particulares, aunque también ha habido otros gastos como los honorarios de los administradores concursales, temas tributarios y gastos legales.

Terminal del aeropuerto de Ciudad Real | OC

El dinero que finalmente no se reparta quedará en la cuenta del juzgado y lo normal, dice Pérez, es que termine llegando al Tesoro Público.

Una vez que el 31 de enero finalice el plazo, la administración concursal, compuesta actualmente por dos personas, publicará un informe, habrá 15 días para presentar alegaciones y después el juzgado de lo mercantil dictará un auto poniendo punto y final al concurso de acreedores y su archivo definitivo.

Puesta en valor del aeropuerto

Francisco Pérez reconoce que nunca se había encontrado un proceso concursal como el del aeropuerto de Ciudad Real, una infraestructura que ha querido poner en valor. Cree que es una pena que solo se haya hablado de los problemas de esta infraestructura y que no haya habido un hueco para “glosar las bondades” de un aeropuerto que, en su opinión, tiene múltiples capacidades y que si se desarrolla convenientemente puede ser un gran revulsivo para Ciudad Real y Castilla-La Mancha.

Además, subraya que la pista de aterrizaje, de 4 kilómetros, es una de las más grandes de España, el aeropuerto de Ciudad Real cuenta con alta tecnología en seguridad, dispone de más de 1.200 hectáreas de suelo industrial, y tiene una terminal de carga de 7.000 m2, con la posibilidad de que también haya una conexión directa desde la línea del AVE.