Abono Tarjeta Plus, Tarjeta Plus 10 o Tarjeta Plus 10-45

En 2024 se mantiene el descuento del 50% en el precio de los abonos AVANT Madrid-Ciudad Real-Puertollano

El Gobierno ha aprobado hoy prorrogar durante 2024 la gratuidad de los servicios de Cercanías, Rodalies y Media Distancia convencional y de las líneas de autobús de titularidad estatal para viajeros habituales, así como los descuentos del 50% de los abonos Avant.

Onda Cero Ciudad Real