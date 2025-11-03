PROMETE TRANSFORMAR CÓMO ENTENDEMOS LA INNOVACIÓN Y GESTIÓN DEL TALENTO EN LAS EMPRESAS
'Mancha Summit' llega este jueves a Ciudad Real
En 'Mas de uno Ciudad Real' hemos hablado este lunes de un evento que promete transformar la forma en la que entendemos la innovación y la gestión del talento en las empresas: Mancha Summit, una experiencia disruptiva que se celebrará en Ciudad Real y que reunirá a expertos, empresas y profesionales de toda España para explorar cómo la tecnología y la inteligencia artificial están redefiniendo el futuro del trabajo y de las organizaciones.