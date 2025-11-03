PROMETE TRANSFORMAR CÓMO ENTENDEMOS LA INNOVACIÓN Y GESTIÓN DEL TALENTO EN LAS EMPRESAS

'Mancha Summit' llega este jueves a Ciudad Real

En 'Mas de uno Ciudad Real' hemos hablado este lunes de un evento que promete transformar la forma en la que entendemos la innovación y la gestión del talento en las empresas: Mancha Summit, una experiencia disruptiva que se celebrará en Ciudad Real y que reunirá a expertos, empresas y profesionales de toda España para explorar cómo la tecnología y la inteligencia artificial están redefiniendo el futuro del trabajo y de las organizaciones.

Consoli Romero

Ciudad Real |

Se celebrará este jueves 6 de noviembre en el IFEDI.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer