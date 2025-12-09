Este sábado llega el Pre-Carnaval Churriego al CERE de Miguelturra
Este sábado, 13 de diciembre, llega uno de los momentos más esperados del calendario carnavalero de Miguelturra: el décimo Precarnaval churriego organizado por la Peña Los Cansaliebres. Y este año llegan pisando fuerte, a partir de las 18:00 horas, el CERE vibrará con la comparsa gaditana 'Los del otro barrio', antes conocidos como 'La Cantera' y su espectáculo finalista del COAC 2025. Para contarnos todos los detalles, hablamos con el presidente de la Peña Los Cansaliebres, Alberto Soria.
Las entradas cuestan 10 euros en venta anticipada y 15 euros en taquilla. Pueden comprarse en Panadería Fegopán, Casa de Cultura, Taskarnaval de Miguelturra, Pureza Alta Taberna en Ciudad Real, y por supuesto también online en Giglon.com. Colabora Onda Cero Ciudad Real.