ENTREVISTA A GEMA GARCIA ALCALDESA DE CALZADA DE CALATRAVA

Calzada de Calatrava acoge hasta el 15 de noviembre la XVIII edición del Festival de Artes Escénicas

Calzada de Calatrava, durante la primera quincena de noviembre, se convierte en un auténtico escenario cultural.

Hasta el 15 de noviembre se celebra la XVIII edición del Festival de Artes Escénicas, una cita ya consolidada en el calendario cultural de Castilla-La Mancha que este año rinde homenaje a una figura muy especial, Elena Schaposnik, y que tiene a los clásicos del teatro como eje temático.

Consoli Romero

Ciudad Real |

Para contarnos todos los detalles, en Onda Cero Ciudad Real hemos hablado con Gema García, alcaldesa de Calzada de Calatrava.

